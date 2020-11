Le carrefour Sobebra rénové

Entièrement rénové, le carrefour de la Sobebra présente désormais un nouvel aspect. La cérémonie d’inauguration a eu lieu jeudi 05 novembre 2020 en présence du ministre du cadre de Vie et du Développement Durable M. José Didier Tonato, du Secrétaire Général de la préfecture du Littoral M. Wilfried Gbaguidi représentant le Préfet et des autorités de la mairie de Cotonou.

Engagée dans la préservation de l’environnement, la Sobebra œuvre pour l’amélioration du cadre de vie des citoyens de Cotonou. Réalisé par la Sobebra, l’ouvrage selon le Directeur général Sébastien Yves-Ménager traduit plusieurs symboles.

« Le premier, c’est cette cuve (…) qui illustre notre métier tel qu’il était pratiqué par nos ancêtres. La pierre de taille sur laquelle cette cuve est posée, c’est notre entourage local, notre attachement au Bénin. Les plantations autour, cette nature fragile qui doit être préservée. Et enfin, le chemin de marche qui a été créé, c’est le bien-être des visiteurs, de la population ; des hommes et femmes qui viendront découvrir cette enceinte », a expliqué le directeur général de la Sobebra. Ces quelques symboles poursuit M. Sébastien Yves-Ménager, décrivent la société.

Pour le deuxième Adjoint au Maire de la ville de Cotonou, Gatien S. Adjagboni, la rénovation du carrefour cadre bien avec les objectifs du gouvernement du président Patrice Talon. Il a félicité la direction de la Sobebra pour cette réalisation et a invité « d’autres acteurs du secteur privé à venir renforcer l’approche de l’exécutif de la commune de Cotonou en ce qui concerne le partenariat public-privé ».

« Ce carrefour complète si bien le projet de modernisation de voirie de l’assainissement de Cotonou qu’on appelle l’Asphaltage. Il est totalement cohérent avec le Programme d’assainissement pluvial de Cotonou, la protection côtière et tout l’aménagement balnéaire qui va se déployer à la plage de l’ex zone industrielle de Cotonou », a déclaré le ministre du Cadre de vie et du développement durable. Didier Tonato a remercié la société Sobebra qui intervient déjà dans plusieurs secteurs.

A.A.A

