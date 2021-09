Le calme revenu au sein des communautés Xwla et Xwéla de Côte d’Ivoire

La communauté Xwla et Xwéla installée le long de la lagune de Jacqueville à la hauteur du village N’Djem en Côte d’Ivoire a été prise dans un sauve-qui-peut, vendredi 3 septembre 2021. L’opération de déguerpissement et de démolition fait suite à une affaire domaniale.



C’est la débande, vendredi 3 septembre dernier, au sein de la diaspora Xwla et Xwéla de Côte d’Ivoire installée dans le village côtier N’Djem. Sur les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, c’est à bord de pirogues ou à la nage que cette communauté de pêcheurs a fui devant l’assaut des forces de l’ordre, qui ont mené l’opération de déguerpissement et de démolition.

Selon les informations, une affaire domaniale portant sur une partie du périmètre occupé par les communautés Xwla, Xwéla, et des autochtones ivoiriens oppose des acquéreurs de parcelles à un faux vendeur.

Sur décision de justice, la police ivoirienne est descendue sur les lieux pour déguerpir les occupants.



Au cours de l’opération, les policiers sont pris à partie par les populations. Un agent de police a été blessé lors des jets de pierre. Les policiers ont fait usage de balles blanches et de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Ce qui a provoqué une débande totale au sein de la communauté.

C’était le sauve-qui-peut.

Aux dernières nouvelles, l’opération a été suspendue grâce à l’intervention des autorités centrales du pays.

La communauté des pêcheurs Xwla et Xwéla est installée le long de la lagune de Jacqueville à la hauteur du village N’Djem. Cette localité s’étend sur plus de 5 km le long de la lagune de Jacqueville jusqu’à Adoukro.

