Le calendrier scolaire modifié

Les ministres des enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou et son collègue des enseignements secondaires, techniques et professionnelle, Mahugnon Cakpo à travers un arrêté interministériel en date de ce mercredi 25 mars 2020, ont modifié l’arrêté interministériel du 17 juillet 2019 fixant le calendrier de l’année 2019-2020 dans les établissements des enseignements maternel, primaire, secondaire général, technique et de la formation professionnelle en son article, dernier alinéa du ‘’C’’.

Ainsi, les congés de fin de 2ème trimestre démarreront le lundi 30 mars 2020 inclus, et prendront fin le lundi 13 avril 2020. Le 3ème trimestre démarre le mardi 14 avril 2020 au vendredi 26 juin 2020 après les cours de l’après-midi.

Les grandes vacances sont fixées au vendredi 26 juin 2020 après les cours de l’après-midi, et prennent fin le dimanche 13 septembre 2020.

Selon l’arrêté, toutes les autres dispositions de l’arrêté interministériel du 17 juillet 2019 fixant le calendrier de l’année 2019-2020 dans les établissements des enseignements maternel, primaire, secondaire général, technique et de la formation professionnelle restent inchangées et demeure jusqu’à nouvel ordre.

Il est à noter que les dates des différents examens de fin d’années ne sont pas modifiées.

F. A. A.

26 mars 2020 par