Le calendrier des examens, tests et concours

A travers un communiqué publié sur son site officiel, le gouvernement du président Patrice Talon rappelle les dates des examens de fins d’année après la modification du calendrier scolaire conformément aux décisions prises en Conseil des ministres le 08 avril 2020, et l’arrêté interministériel N°015 fixant les dates des concours scolaires, universitaires et des tests de recrutement pour l’année 2019-2020 signé des ministres des trois ordres de l’enseignement le 15 mai 2020.

Selon le communiqué du gouvernement, les différents examens et concours démarreront aux dates indiquées ci-dessous :

1- Certificats d’Aptitude Professionnelle - Sciences et Techniques Industrielles (CAP/STI) : Lundi 22 juin 2020

2- Examen du Baccalauréat (BAC/F4) Pratique : Lundi 29 juin 2020

3- Certificat d’Études Primaires (CEP) : Lundi 06 juillet 2020

4- Brevet d’Étude du Premier Cycle (BEPC) : Lundi 13 juillet 2020

5- Examen du Baccalauréat : Lundi 20 juillet 2020

6- Examen du Diplôme de Technicien - Sciences et Techniques Industrielles (DT/ STI) : Lundi 27 juillet 2020

7- Certificats d’Aptitude Professionnelle - Sciences et Techniques Industrielles (CAP/STI) Pratique : Lundi 03 août 2020

8- Certificats d’Aptitude Professionnelle - Sciences et Techniques Administratives et de Gestion (CAP/STAG) : Lundi 17 août 2020

9- Examen du Diplôme de Technicien - Sciences et Techniques Industrielles (DT/STI) Pratique : Lundi 07 septembre 2020

Il est précisé que les vacances scolaires sont fixées au vendredi 24 juillet 2020 après les cours de l’après-midi. La reprise des cours, pour le compte de la rentrée scolaire 2020-2021, est prévue pour le lundi 28 septembre 2020.

En raison de la crise sanitaire du Coronavirus qui a secoué l’année académique 2019-2020, le gouvernement à travers l’entrée en vigueur du Cordon sanitaire le 30 mars 2020, a suspendu la tenue de certaines activités académiques. Une suspension qui a entraîné la revue du calendrier des examens scolaires 2020 lors du Conseil des ministres du mercredi 08 avril 2020, et entériné par un arrêté interministériel des trois ordres d’enseignement.

F. A. A.

23 juin 2020 par