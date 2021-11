Le budget du ministère du tourisme s’élève à 48,6 milliards F

Les prévisions budgétaires de l’année 2022 ainsi que les actions prioritaires à mettre en œuvre dans les secteurs tourisme, culture et arts ont été présentées, lundi 22 novembre 2021, à la Commission budgétaire de l’Assemblée nationale.

Pour l’année budgétaire 2022, le budget prévisionnel du Ministère du Tourisme de la Culture et des Arts s’élève à environ 48 milliards 600 millions FCFA, soit une augmentation d’environ 12%, dont 36 milliards de francs CFA pour le tourisme et environ 10 milliards pour la culture et les arts.

Selon les explications du ministre du tourisme, de la culture et des arts, Jean Michel Abimbola, le budget 2022 sera consacré à la poursuite de nombreux projets. Il s’agit des travaux de réalisation d’infrastructures touristiques à Ouidah, Abomey, Ganvié, Allada, Porto-Novo, à Cotonou, Nikki et ailleurs ; la mise en route d’un programme de renforcement des capacités des acteurs de la chaîne touristique et hôtelière ; l’intensification des actions de valorisation des sites, attraits touristiques et leurs voies d’accès, etc.

Le budget permettra également d’implémenter les différentes réformes pour faire du tourisme, de la culture et des arts un pilier essentiel pour la création de la richesse et de l’emploi.

Le budget servira également au financement d’autres projets tels que la gestion des expositions des œuvres culturelles restituées par la France ; l’opérationnalisation effective des classes culturelles ; le démarrage de la construction des arènes culturelles ; l’élaboration de la stratégie nationale de développement de la culture et des arts ; le renforcement des capacités des professionnels du patrimoine culturel ; le démarrage de la numérisation des bibliothèques du Bénin ; la poursuite du financement des projets et initiatives culturels ; la poursuite de l’inscription des biens et éléments à inscrire sur les listes du patrimoine mondial.

M. M.

23 novembre 2021 par