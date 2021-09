Le Top 20 face au Jury d’experts

Le premier sommet d’affaires multilingue sud-africain Tropics Business Summit (TBS) a organisé le 25 septembre 2021, la compétition inaugurale du Tropics Startups Pitch Compétition.

Tropics Startups Pitch est un programme pour soutenir les projets entrepreneuriaux d’Afrique et des Caraïbes à se structurer et à générer une traction commerciale durable. L’objectif du programme est de créer un environnement favorable à l’entrepreneuriat et particulièrement à l’impact social et d’accompagner l’essor de nouveaux champions.

Les 20 entrepreneurs pré-finalistes retenus se sont présentés devant un jury d’experts et d’investisseurs constitué de six juges pour pitcher leur business plan en deux minutes. Les membres du jury ont commenté chaque présentation. Le programme d’incubation cohorte 1 débute le 15 novembre 2021. Tropics Startups Pitch Competition est organisé en marge de la 5e édition de Tropics Business Summit, qui aura lieu du 12 au 16 octobre 2021. Il s’agit d’un rendez-vous d’affaires important sur l’investissement en Afrique. Le thème de cette année est "Accélérer la transition vers l’économie circulaire". Comblant avec succès l’écart de financement entre les marchés anglophones et francophones pour l’industrialisation de l’Afrique, le Tropics Business Summit est une opportunité unique pour se connecter avec plus de 250 conférenciers, panélistes, investisseurs et un public mondial de près de 500.000 participants numériques en Afrique et au delà dans divers secteurs publics et privés.

