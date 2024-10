Le Théâtre Royal inauguré par SAR la Princesse Lalla Hasnaa et Mme Brigitte Macron

Le Théâtre Royal de Rabat a été inauguré, à Rabat, ce mardi 29 octobre 2024, sur Hautes Instructions de SM le Roi, par SAR la Princesse Lalla Hasnaa, accompagnée de la Première dame de France Brigitte Macron.

La visite d’Etat qu’effectue le Président français au Maroc été marquée, ce mardi, par un grand événement. Il s’agit de l’inauguration du Théâtre Royal de Rabat.

Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, accompagnée de Mme Brigitte Macron, a procédé, à l’inauguration de ce projet structurant qui vient renforcer l’écosystème de la Ville lumière.

Dévoilement de la plaque commémorative, présentation sur l’architecture intérieure du Théâtre Royal de Rabat et visite des différentes dépendances du complexe. Voilà les moments forts de cette cérémonie d’inauguration dans la capitale culturelle du Maroc.

Lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et faisant partie du programme de développement de la ville de Rabat, ce projet d’envergure contribue au renforcement des infrastructures culturelles au niveau des différentes régions du Royaume et promeut le rayonnement culturel du Maroc dans le monde.

Situé au cœur de la vallée du Bouregreg, dans la continuité de la Tour Hassan et du Mausolée Mohammed V, le Théâtre Royal de Rabat se dresse comme un symbole du renouveau culturel et artistique de la capitale du Royaume.

Réalisé par l’Agence pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg et conçu par l’architecte feue Zaha Hadid, le Théâtre Royal de Rabat s’étale sur une superficie de 7,1 Ha dont 25.400 m² de surface construite. L’ouvrage s’intègre harmonieusement dans le site de la vallée du Bouregreg grâce à sa forme, pensée pour fusionner avec le dynamisme du site et se fondre dans son paysage.

Composé de plusieurs espaces, le Théâtre Royal de Rabat se distingue par son agencement innovant, qui permet une interactivité entre ses différentes composantes, mais aussi par une mobilité fluide du public grâce à des escaliers monumentaux, des coursives, des ascenseurs ainsi que des accès dédiés aux personnes à mobilité réduite (PMR) conformes au principe de “mobilité pour tous”.

Le Théâtre Royal de Rabat comprend un auditorium, une grande salle de spectacles, qui peut accueillir plus de 1.800 spectateurs. Conçu dans un design unique, basé sur une facettisation géométrique des murs et plafond distinctive et innovante, cet auditorium peut accueillir un large éventail de manifestations artistiques et culturelles (théâtre, danse, ballet, opéra, comédies musicales, concerts symphoniques et philharmoniques, ainsi que d’autres formes de spectacles vivants).

L’auditorium du Théâtre offre une acoustique qui répond à un niveau d’isolation classé parmi les meilleurs standards internationaux. Il dispose d’un plafond amovible sous forme de réflecteur acoustique.

Le Théâtre Royal de Rabat comprend une deuxième salle de spectacles dotée de 250 places.

A l’extérieur se trouve un amphithéâtre d’une capacité de 7.000 personnes, destiné à recevoir les festivals et autres grandes manifestations.

Le Théâtre Royal de Rabat est conçu pour accueilir des événements culturels nationaux et internationaux, contribuant ainsi à enrichir, encore plus, la scène culturelle de Rabat et du Maroc.

Avec cette infrastructure, la ville de Rabat se hisse au rang des grandes destinations culturelles internationales sous l’impulsion visionnaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

A son arrivée au Théâtre Royal de Rabat, la Première dame de France a reçu tous les honneurs dus à son rang.

Plusieurs personnalités dont le ministre délégué auprès de la ministre de l’Economie et des Finances, chargé du budget, M. Fouzi Lekjaa, le Wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, M. Mohamed Yacoubi ont assisté à la cérémonie d’inauguration du Théâtre Royal de Rabat.

