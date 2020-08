Le ‘’Tchètoula clèvo’’ ouvre la voie à un second mandat de Talon

Sous quel signe Patrice Talon pourra-t-il briguer un second mandat en 2021 sans faille, avec la santé, la longévité et la paix ? C’est l’objectif d’une consultation Fâ organisée dans la matinée de ce samedi 15 août 2020 en prélude à un meeting pour un appel au second mandat du chef de l’Etat prévu pour l’après-midi à l’Institut régional de santé publique (IRSP) de Ouidah, et devant regrouper les populations de Ouidah, Kpomassè et Tori Bossito.

‘’Tchètoula-clèvo’’, c’est le signe central que l’oracle a révélé. Suivant les explications du président de l’association des boconons, babalao de Ouidah, Kpomassè, Tori Bossito et environs, Tchoulé Oladjilé Pascal, le ‘’Tchètoula-clèvo’’ encore appelé ‘’Gbégouda’’, est accompagné de signes annexes à savoir, le ‘’Gbétounmila’’ sur les deux dominos, et le ‘’Goudassa’’ sur les deux cauris. A l’en croire, ce sont les dominos qui donnent l’affirmation, et les cauris, la négation. Ce qui signifie que le Fâ a accepté la demande qui lui est adressée.

Il a souligné que le ‘’Gbégouda’’ est un signe de chefferie. Selon le prêtre Fâ, ce signe signifie que « c’est doucement que l’individu devient chef de sa maison, et on lui recommande la patience ». Cet individu qui sera chef, selon ‘’Gbégouda’’, vengera ses parents, ses ancêtres, et pourra s’évertuer à leur retourner tout ce qui leur avait été volé.

Par le signe Gbétounmila, il sera difficile de déloger ce chef, a fait savoir le président de l’association des boconons, babalao de Ouidah, Kpomassè, Tori Bossito et environs.

Pour ce dernier, il ne s’agit pas d’une force extraordinaire, mais la manière dont il va conduire le pays (les affaires), plait aux ancêtres qui lui donnent plein pouvoir, et le retiennent jusqu’à ce qu’il finisse sa mission.

Selon le Gbétounmila, tous les biens qui s’étaient effrités, vont revenir. Le chef selon ce signe, a la possibilité d’apporter le bonheur, et les populations devraient en profiter.

Pour ce qui concerne le ‘’Goudassa’’, quelque chose a été dit et on devrait y renoncer. Il s’agit du mandat unique.

Selon Tchoulé Oladjilé Pascal, Patrice Talon en promettant le mandat unique en 2016, l’avait fait du fond de son cœur. Mais ces paroles selon l’interprétation des signes du Fâ, n’avaient pas été sacrées. Si elles l’avaient été, le chef de l’Etat ne pouvait plus revenir.

C’est en toute conscience que Patrice Talon avait promis le mandat unique, mais ce vœu n’a pas reçu l’avis favorable des mânes des ancêtres.

Dire qu’il veut du pouvoir selon le prêtre Fâ, n’est pas vrai. Ces paroles sont rendues désormais fluides par les ancêtres et n’aura plus d’effet.

Comme les populations de Ouidah, de Kpomassè, Tori Bossito et environs, des consultations divines ont été faites ailleurs pour connaître la position des dieux par rapport à un second mandat du chef de l’Etat en 2021. Que ce soit à la Cour royal d’Abomey, à Allada, etc, les ancêtres suivant les révélations qui ont été faites, sont favorables à un second mandat de Patrice Talon. Mais pour l’heure, l’homme ne s’est pas encore prononcé. « J’aviserai », c’est la réponse qu’il a toujours donné toutes les fois que la question lui a été posée.

F. A. A.

16 août 2020 par