Le Septentrion adopte ‘’ LA FACE CACHÉE DE PATRICE TALON’’

Comme annoncé, l’ouvrage de Magloire Dato, l *LA FACE CACHÉE DE PATRICE TALON* ’a été présenté dans le Septentrion, et dédicacé à *Parakou* .

L’événement s’est déroulé dans la salle des fêtes de l’hôtel de ville de *Parakou* ce samedi 19 décembre 2020, après sa sortie officielle à *Cotonou* .

Déroulé en présence du Préfet du Borgou Djibril Mama Cissé, du Secrétaire Général de la préfecture Sanni Bio Bayé, du Maire de la ville de Parakou, et des populations sorties massivement pour découvrir l’œuvre, l’événement est parrainé par plusieurs autorités politico-administratives. Notamment la Première vice-présidente de l’Assemblée Nationale, Mariama Chabi Talata, l’Honorable Rachidi Gbadamassi, le Ministre Samou Seidou Adambi, et le Maire de la ville de Parakou Inoussa Chabi.

Condensé des faits marquant la vie professionnelle que personnelle du chef de l’État, son approche du pouvoir , ses réalisations et surtout sa pratique vestimentaire, ‘’ LA FACE CACHÉE DE PATRICE TALON’’ est un essai littéraire qui retrace le mode de fonctionnement de Patrice Talon, à travers ses actions qui sans tambours ni trompettes résonnent comme étant le crédo d’une air nouvelle pour la démocratie béninoise et sa politique.

« Je vous invite ainsi qu’il est dit, de vous procurez l’ouvrage et de le parcourir pour en savourez les vraies velléités de ce que nous ne savons pas sur l’homme et qui est l’essence même de sa face cachée. » a déclaré Magloire Dato.

Les diverses personnalités présentes ou représentées ont exprimé leur satisfaction par rapport à l’ouvrage et salué le mérite de l’auteur.

A noter que l’ouvrage ‘’ LA FACE CACHÉE DE PATRICE TALON’’ est également un recueil de témoignages de diverses personnalités du Bénin, de différentes obédiences politiques sur le type d’homme d’Etat qu’est Patrice Talon.

19 décembre 2020 par