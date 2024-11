Le Salon National du Livre s’ouvre le 20 novembre sur l’enfance et l’innovation

« Littéraire de jeunesse : Le monde des petits dévoreurs de mots ». C’est sous ce thème que se déroulera la 3è édition du Salon National du Livre, du 20 au 23 novembre 2024 au Palais des congrès à Cotonou. En prélude à cette grande messe littéraire, l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC), bras armé du Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts et la Bibliothèque nationale ont tenu une conférence de presse. C’est le jeudi 14 novembre 2024 en présence d’acteurs de la chaîne du livre.

Du 20 au 23 novembre 2024 au Palais des Congrès de Cotonou, le Salon National du Livre 2024 braquera ses projecteurs sur la littérature de jeunesse. Le Salon, selon Florent COUAO-ZOTTI, Conseiller technique à la culture du Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts et Délégué général du Salon, mettra en lumière une production africaine et francophone pleine de fraîcheur et d’entrain, à une époque où l’intelligence artificielle bouleverse la création artistique et littéraire.

« L’enfant, spectateur et créateur de mondes infinis, devient le bâtisseur du patrimoine littéraire de demain », a souligné le délégué général du Salon lors d’une conférence de presse tenue jeudi 14 novembre 2024 au Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts.

Près de 100 invités dont des figures emblématiques comme le conteur congolais Mwankuni, l’illustratrice russe Svetlana, et Abouet, bédéiste ivoirienne, sont attendus au Salon. Les écrivains de pays tels que France, Haïti, Cameroun, Congo, Londres interviendront lors des échanges. Il y aura des animations dont une bande dessinée réalisée à l’initiative du Ministère béninois de la culture. A la cérémonie de clôture, un hommage sera rendu aux anciens à travers le spectacle de chants, de danses, de slam.

« Ce rendez-vous littéraire sera un espace de convergence, un moment privilégié où les rêves, les idées et les sensibilités se rencontreront pour former une unité enrichie par la diversité. Ainsi, de nouvelles fenêtres s’ouvriront sur l’imaginaire », a expliqué le délégué général.

C’est un « événement important », selon le Directeur général de l’Agence de développement des arts et de la culture (ADAC). Il permettra de regrouper les amoureux et les sympathisants du livre. Une trentaine de stands est prévue pour l’exposition des œuvres.

William CODJO a souligné les mutations numériques auxquelles la chaîne du livre fait face. « On ne lit plus seulement des écrits, mais des mixtes combinant images et textes (…) C’est dans ce contexte particulier que l’Agence de développement des arts et de la culture (ADAC) est appelée à structurer l’économie de la chaine du livre au Bénin », rappelle le DG ADAC. La mission de l’ADAC est, selon le DG, d’accompagner cette transition, en soutenant les éditeurs, distributeurs et libraires dans leur adaptation aux nouvelles exigences du secteur.

Selon les conférenciers, l’Organisation du Salon illustre l’ambition du Gouvernement, via le Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, de soutenir la promotion de la littérature béninoise et de la hisser sur la scène internationale.

M. M.

15 novembre 2024 par ,