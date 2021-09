Le SG du Cames n’est plus

Le Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES) a perdu son secrétaire général Bertrand Mbatchi.

Bertrand Mbatchi est passé de vie à trépas. Son décès a été annoncé ce samedi 25 septembre 2021. 6e Secrétaire général du Cames depuis le 1er août 2021, Bertrand Mbatchi est décédé des suites d’une maladie à Ougadagou (Burkina-Faso).

De nationalité gabonaise, le Professeur Bertrand MBATCHI est titulaire d’un doctorat d’Etat en biologie et physiologie végétales et d’un doctorat de 3ème cycle en biologie et physiologie végétales obtenus à l’Université de Poitiers (France). Il fut aussi Secrétaire Général au Ministère gabonais de l’enseignement supérieur et vice-recteur de l’Université des Sciences et Techniques de Masuku à Franceville, au Gabon (USTM) de 1991 à 2006.

