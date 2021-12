Le SG de l’UNSTB porte plainte à la CRIET

Le secrétaire général de l’Union Nationale des Syndicats de Travailleurs du Bénin (UNSTB) a saisi le procureur spécial près la Criet et porte plainte pour diffamation par médias sociaux. Sa plainte fait suite à une publication relative à une supposée affaire de remise d’un million FCFA à chaque leader syndical à la veille de la fête de Noël par Patrice Talon.

Le secrétaire général de l’UNSTB a porté plainte contre les administrateurs de la page facebook "Résistance 229" , "le nouveau courrier", Sergio Assoko et Edouard Dovonou. Le post titré "Scandale : Talon a offert 1 million à chaque leader syndical à la veille de Noël. Une corruption flagrante des responsables syndicaux (La base doit rester éveillée)" a été publié sur la page facebook "La résistance 229" dans la journée du 27 décembre 2021.

Dans son post, l’auteur affirme que Patrice Talon, après un discours affabulateur lors d’une réunion privée avec les leaders syndicaux a offert une enveloppe de 1 million de FCFA à chaque responsable de confédération syndicale présent chez lui le 24 décembre.

La publication a été partagée par Sergio Assoko sur la page Facebook du média en ligne ’’Le nouveau courrier" le 27 décembre et aussi par Édouard Dovonou.

Pour le SG Apollinaire Affewe, ces affirmations sans fondement constituent une pure invention de son auteur et nuisent gravement à sa réputation et à son honneur. Les auteurs doivent selon lui apporter les preuves de leurs allégations ou à défaut qu’ils soient sanctionnés conformément aux textes en vigueur.

