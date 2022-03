Le Roi Gbèhounhon Alomansou intronisé à Doyi

Les populations riveraines du lac Ahémé étaient en fête ce samedi 13 mars 2022. Et pour cause, Sa Majesté Aguêdomèhoun-nondjrèkpé a été intronisé Roi ‘’Gbèhounhon Alomansou’’. La cérémonie d’intronisation a été dirigée à Doyi (commune de Comé) par le Président de Conseil National du Culte Vodoun du Bénin (CNCV-Racine), Sa Majesté Guèdèhounguè Agassa et Sa Majesté Daagbo Hounon Houna II.

La localité de Doyi était remplie comme un œuf samedi dernier lors de l’intronisation du Roi Gbèhounhon Alomansou. Les populations venues massivement de Guézin, Agatogbo, Grand-Popo, Agbanto, Akodéha, Sègbohouè et d’autres localités riveraines du lac Ahémé, se sont ruées sur les lieux pour ne pas se faire compter cet événement historique.

Dans leurs messages lors de l’intronisation, les dignitaires des chefferies traditionnelles ont invité le nouveau roi à travailler pour le renforcement de la fraternité et l’union entre les populations et pour la paix dans dans le pays.

Un prêtre catholique, qui a assisté à la cérémonie, a prié pour la tolérance religieuse avant de souhaiter plein succès au nouveau roi de la localité.

Le Roi Gbèhounhon Alomansou a pris l’engagement devant le population d’œuvrer pour la cohésion sociale, le dialogue et la paix.

Les festivités se sont poursuivies dans une réjouissance populaire.

