Le Rbfpea forme ses membres sur la gestion des boues de vidange

Le Réseau béninois des femmes professionnelles de l’eau et de l’assainissement (Rbfpea) a organisé, ce samedi 19 novembre 2022, au centre de formation des métiers de l’eau à Cotonou, un atelier de formation sur la « Gestion des eaux usées domestiques et résolution des conflits en milieux professionnels ». Initiée grâce à l’appui financier de l’Usaid Muniwash, cette activité s’inscrit dans le cadre de la célébration de l’édition 2022 de la Journée mondiale des toilettes (Jmt) au Bénin. Elle vise à faire des femmes du réseau, des modèles en gestion des eaux usées et en assainissement de l’environnement.

Célébrée chaque 19 novembre depuis 2001, la Journée mondiale des toilettes (Jmt) est de plus en plus une occasion pour sensibiliser les populations sur l’importance de l’assainissement et surtout pour stimuler la dynamique d’une amélioration équitable de l’assainissement au niveau mondial.

Le thème retenu pour la célébration de cette année est « Eaux souterraines et assainissement : Rendre visible l’invisible ». Ce thème, rappelle à tous l’importance et la nécessité de mener des actions pour protéger la ressource en eau et particulièrement les eaux souterraines. Au Bénin, les données de la Jmt 2021 indiquent que 52% de la population béninoise ne disposent pas des toilettes et pratiquent la défécation à l’air libre tandis que 32% ne disposent que de toilettes basiques ou non améliorés. Cette situation est déplorable et constitue une source de détérioration de la qualité de l’eau souterraine si rien n’est fait. C’est donc pour éviter que les eaux souterraines soient polluées par les déchets humains que le Réseau béninois des femmes professionnelles de l’eau et de l’assainissement (Rbfpea) a décidé d’améliorer la connaissance de ses membres sur la gestion des boues de vidange au Bénin. Rappelant le contexte et les objectifs de l’atelier à l’ouverture des travaux, la Vice-présidente du réseau, Françoise Oussou Comlanvi a souligné que le thème de cette année met en lumière l’impact de la crise de l’assainissement sur les eaux souterraines. « En initiant le présent atelier de renforcement des capacités sur la gestion des eaux usées au Bénin, notre creuset met un accent particulier sur la gestion des boues de vidange pour permettre aux membres d’échanger et de réfléchir sur la situation actuelle de la gestion des eaux usées au Bénin et les actions entreprises par les parties prenantes aux fins d’assurer une gestion sécurisée des boues de vidange », a-t-elle expliqué.

C’était également l’occasion pour le réseau d’outiller ses membres sur les techniques de résolution des conflits en milieu professionnel.

La Directrice adjointe du projet Usaid-Muniwash, Yadjidé Adissoda Gbèdo, s’est réjouie de l’initiative et a précisé qu’elle entre dans le cadre de la concrétisation de l’accord de collaboration existant entre le Rbfpea et le projet Usaid Muniwash pour mettre en œuvre des actions concourantes à une prise en compte du genre dans les programmes d’eau et assainissement au Bénin. Elle a réitéré le soutien de Usaid Muniwash au réseau avant d’inviter ses paires à promouvoir un système d’assainissement sûr dans leur environnement. « Je voudrais vous exhorter à faire un bon usage des enseignements qui sont reçus dans vos milieux professionnels respectifs », a conclu le partenaire.

Un assainissement décent assure une meilleure santé

La journée a été organisée autour de deux points majeurs.

Les participantes ont suivi trois communications : La gestion des eaux usées au Bénin : cas des boues de vidange ; contribution de Muniwash dans la gestion des boues de vidanges et la résolution des conflits en milieux professionnels.

La visite de site a été consacrée à la station de traitements des boues de vidange de Calavi.

Les débats qui ont suivi les communications ont permis aux participants de mieux comprendre l’importance de préserver les eaux souterraines à travers une gestion sécurisée des eaux usées notamment les boues de vidange.

L’atelier a été fortement saluée par les participantes qui ont pris l’engagement de faire désormais une gestion adéquates des eaux usées produites dans leurs ménages.

Elles ont dit…

Rosette Chabi Goni (Secrétaire Générale du Rbfpea)

’’Je suis très ravie de participer à cette formation, car la gestion des eaux usées est un casse-tête pour toutes les femmes. Au sortir de cette formation, tout comme les autres membres du réseau, je ferai désormais des eaux usées produites dans mon ménage, une meilleure gestion car l’objectif de l’atelier est de faire de nous des mamans modèles en matière d’assainissement.’’

Tomety Zita (Chargée de la communication et de la formation du Rbfpea)

"L’eau usée est toute eau que nous utilisons à la maison telle que l’eau de lessive, l’eau de vaisselle et que nous rejetons dans la nature. En la déversant dans la nature nous polluons l’environnement et les eaux naturelles. Ce qui n’est pas sans conséquence sur notre santé. Mais désormais, je sais que je dois garder mon environnement et les eaux naturelles propres en évitant de déverser les eaux usées dans la nature et en faisons une bonne gestion de la ressource qui devient de plus en plus rare.’’

J.M.

20 novembre 2022 par