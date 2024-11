Le REPROMED-BENIN outille les journalistes sur l’utilisation de l’IA

Le Regroupement des Promoteurs et Professionnels des Médias Digitaux du Bénin (REPROMED-BÉNIN) a organisé, vendredi 8 novembre 2024, au Palais des Congrès de Cotonou, une masterclass sur l’intelligence artificielle dans le journalisme à l’occasion de la Semaine du Numérique. La séance a réuni des promoteurs d’entreprise de presse, des journalistes en exercice, ainsi que des étudiants des écoles de journalisme.

Le secteur des médias est en pleine mutation avec l’introduction de l’Intelligence Artificielle. En début d’année 2024, le Regroupement des Promoteurs et Professionnels des Médias Digitaux du Bénin (REPROMED-BÉNIN) a initié le programme MED’IA. Selon Léonce Gamaï, président du REPROMED-BÉNIN, il s’agit à travers ce programme de susciter les échanges autour des enjeux et des problématiques liées à l’intelligence artificielle dans notre secteur et aussi de renforcer les capacités des journalistes à l’utilisation de l’IA dans leur travail au quotidien. Dans le cadre de l’édition 2024 de la semaine du numérique, informe-t-il, le REPROMED-Bénin a obtenu du ministère du numérique un appui logistique pour organiser une masterclass sur l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la production de contenu.

A en croire Paul Arnaud Deguenon, media and digital innovation professional, l’IA a toute sa place dans le journalisme. « C’est un outil formidable qui vous permet de gagner énormément de temps, de gérer l’automatisation de certaines tâches », a-t-il expliqué. Paul Arnaud Deguenon a souligné la nécessité pour les journalistes de se faire former afin de s’approprier des outils de l’IA. « Nous avons nos habitudes et aujourd’hui on nous demande de mettre complètement de côté cette façon traditionnelle de travailler et d’adopter de nouvelles méthodes, de nouvelles méthodologies de travail », a indiqué Paul Arnaud Deguenon. Il faut, souligne-t-il, saisir les nouvelles opportunités qui s’offrent à nous en utilisant les nouveaux outils de l’intelligence artificielle.

La capacité de l’IA à générer des contenus automatisés amène aussi son lot de risques. Arnaud Deguenon met en garde contre une utilisation "abusive et paresseuse" de ces outils.

« Nous devons savoir que l’intelligence artificielle est un outil et que l’outil ne vient pas remplacer l’homme. L’outil vient aider l’homme dans ses tâches quotidiennes. (…) Les professionnels des médias doivent aussi faire attention à la génération des fausses informations parce que grâce à l’IA aujourd’hui on peut générer et fabriquer toutes sortes d’informations. Nous devons faire beaucoup plus attention dans le traitement des informations que nous diffusons », a-t-il ajouté.

La masterclass a permis de partager avec les participants les généralités de l’Intelligence artificielle et aussi de faire des séances pratiques sur l’utilisation basique et les options avancées de quelques outils IA. Casimir Vodjo, rédacteur en chef d’Africaho, retient que l’IA est désormais incontournable dans le journalisme, mais il insiste sur l’importance de maintenir "la touche humaine et la touche journalistique". « Nous devons l’utiliser mais à bon escient (…) Ce n’est pas une affaire de confier sa tâche simplement à l’intelligence artificielle et dit bon voilà l’intelligence artificielle va tout faire à notre place. (…) La touche humaine, la touche journalistique ne doit pas manquer », a-t-il confié.

Claudia Dianou, journaliste à Bénin Web TV a exprimé son enthousiasme face aux possibilités offertes par l’IA. « Aujourd’hui, j’ai découvert des fonctionnalités que je ne connaissais pas et cela va clairement m’aider dans mon travail quotidien », a -t-elle affirmé.

Les professionnels des médias ont désormais une meilleure compréhension des enjeux et des défis de l’IA. Selon Léonce Gamaï, l’objectif est atteint et le REPROMED-BÉNIN va poursuivre ses actions à l’endroit des entreprises de presse et des professionnels des médias en ligne.

Ayosso Akpédjé

