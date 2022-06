Le Programme du Bénin exposé au Conseil d’Administration du PAM

La Vice-présidente de la République, Mariam CHABI TALATA a participé, lundi 20 juin 2022, à une session du Conseil d’Administration du Programme alimentaire mondial (PAM). Au cours des travaux auxquels ont pris part les 36 pays membres dudit Conseil, le modèle béninois du Programme National d’Alimentation Scolaire Intégré financé par le gouvernement et conduit avec le soutien logistique et technique du PAM, bras opérationnel du programme, a été exposé.





Le Bénin a pris part en tant qu’invité d’honneur à une session du Conseil d’Administration du PAM. Une rencontre de haut niveau qui restera gravée dans les annales de l’histoire de l’organisation onusienne d’aide alimentaire, et de lutte contre la faim dans le monde.

Au cours des travaux, les membres dudit Conseil ont été émerveillés par l’exposé de la Vice-présidente Mariam CHABI TALATA sur le programme des cantines scolaires au Bénin. Un programme destiné à maintenir les écoliers des milieux défavorisés à l’école en vue d’améliorer les performances scolaires, et qui qui pourra être érigé en modèle par le PAM.

Les enjeux de ce programme selon la Vice-présidente, dépassent les seuls repas. Elle a rassuré de la disponibilité du Bénin aux autres nations pour le partage d’expérience.

Pour cette session, Mariam CHABI TALATA était accompagnée du ministre des enseignements maternel et primaire, Salimane KARIMOU. Elle a rencontré le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Qu DONGYU, et les ambassadeurs africains présents à Rome. A ces derniers, elle a proposé un sursaut commun autour de l’expérience béninoise d’alimentation scolaire.





