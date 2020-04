Le Procureur de la République ordonne l’ouverture d’une enquête

Le Procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, Mario Mètonou a ordonné ce mercredi 22 avril 2020, l’ouverture d’une enquête au sujet de la vidéo montrant le directeur général de la société de gestion des marchés (Sogema), Armand Gansè entrain de proférer des propos xénophobes et ethnorégionalistes à l’endroit d’une communauté installée à Bohicon.

L’enquête, apprend-on, est confiée à l’Office central de répression de la cybercriminalité (Ocrc).

L’auteur de la vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux suivant l’article 551.du Code du numérique, pourrait écoper d’une peine de 06 mois à 07 ans de prison pour « injures avec motivation raciste et xénophobe ». Au terme de l’article 552 du même Code, les mis en cause peuvent être poursuivis pour incitation à la haine et écoper d’une peine de 01 an de prison.

Ces propos du candidat Bloc Républicain dans la commune de Bohicon ont été condamnés par son parti qui, aussitôt, a sorti un communiqué.

F. A. A.

