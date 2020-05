Le Président de la Cour constitutionnelle a voté à l’EPP SIKE SUD

Le Président de la Cour constitutionnelle, le Professeur Joseph DJOGBENOU est allé accomplir son devoir civique dans la matinée de ce dimanche 17 Mai 2020. C’était à l’Ecole Primaire Publique Sikè Sud au quartier Dagbédji dans le 7ème arrondissement de Cotonou (16 ème circonscription électorale).

Habillé en tenue traditionnelle et muni de sa carte d’électeur, le Président de la Cour constitutionnelle s’est dirigé vers son poste de vote en suivant les indications qui lui sont données par les agents électeurs dont il s’est plié aux exigences légales liées à la procédure de vote, avant de glisser son bulletin dans l’urne transparente prévue à cet effet.

Contrairement aux précédentes élections, le Professeur Joseph DJOGBENOU n’a pas serré de main, se contentant de gestes de loin, respectant les consignes sanitaires.

A la fin du vote, il a fait la déclaration suivante :

« Comme tout citoyen, nous avons le droit d’accomplir de devoir citoyen, donc de choisir nos élus. C’est un sentiment de fierté d’observer que tout est bien organisé et aussi de considérer sans doute qu’au cours de la journée, nos compatriotes seront plus nombreux. Nous constatons que les règles que l’Etat appelle à observer sont respectées et de ce point de vue, il faut saluer les uns et les autres »

17 mai 2020 par