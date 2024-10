Le Président Macron réitère le soutien de la France à la souveraineté du Maroc sur son Sahara

Le Président français a réitéré, ce mardi, devant le Parlement, à Rabat, le soutien de la France à la souveraineté du Maroc sur son Sahara. SEM. Emmanuel Macron n’a pas manqué de déclarer que Sa Majesté le Roi incarne "la continuité de l’une des plus anciennes dynasties du monde et l’un des visages de la modernité".

Le Président français en visite d’État au Maroc n’a pas manqué de saluer l’admiration qu’il a pour Sa Majesté le Roi Mohammed VI et les progrès accomplis sous son règne au cours des dernières décennies.

Depuis Son accession au Trône il y a plus de 25 ans, Sa Majesté le Roi Mohammed VI incarne "la continuité de l’une des plus anciennes dynasties du monde et l’un des visages de la modernité industrielle et technologique", a déclaré le Président de la République française, dans un discours, ce mardi, à Rabat, devant les deux Chambres du Parlement.

Parmi les plus anciennes monarchies du monde, le Royaume du Maroc "avance avec confiance, cette confiance qu’il a en lui-même et qu’il porte en son Roi, la conscience que lui donne sa longue histoire et l’énergie d’une jeunesse nombreuse, pleinement désireuse d’accompagner son émergence"., a déclaré M. Macron.

Le Chef de l’Etat français a souligné que l’Islam de tolérance promu par Sa Majesté le Roi, Commandeur des croyants, "forme un défi à toute forme d’extrémisme". "Cette richesse du Maroc est encore plus précieuse et digne de respect à l’heure où notre

monde est déchiré par l’intolérance et par la guerre", a-t-il fait remarquer.

Par rapport aux réalisations des 25 premières années de son règne, le Président Macron a affirmé que la "vision éclairée" de Sa Majesté le Roi Mohammed VI sont "une invitation à nous tourner vers l’avenir".

"C’est, vous l’avez compris, ce qu’à vos côtés et avec vous, je suis venu faire", a dit M. Macron à l’adresse des membres des deux Chambres du Parlement.

"Puisse cette visite d’Etat marquer l’ouverture de ce nouveau livre dans notre longue histoire partagée, qui permettra à nos deux nations d’avancer avec détermination dans ce siècle incertain, mais qui a besoin de la richesse de notre amitié", a plaidé M. Macron.

"Et je le réaffirme ici devant vous. Pour la France, le présent et l’avenir de ce territoire s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine."

Dans son discours devant élus du Royaume, le président français a réitéré le soutien de son pays à la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

"Et je le réaffirme ici devant vous. Pour la France, le présent et l’avenir de ce territoire s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. L’autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue", a déclaré le Président de la République française, ce mardi, à Rabat, devant des deux Chambres du Parlement marocain.

S.E.M. Emmanuel Macron réitère ainsi la position claire et forte qu’il avait communiquée, dans son message adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, lors du 25ème anniversaire de la Fête du Trône.

Le Président Macron s’est également engagé, au nom de la France, à "accompagner le Maroc dans les instances internationales", en soulignant que "le plan d’autonomie de 2007 constitue la seule base pour parvenir à une solution politique juste, durable et négociée conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies".

"Et je le dis ici aussi avec beaucoup de force, nos opérateurs et nos entreprises accompagneront le développement de ces territoires au travers d’investissements, d’initiatives durables et

solidaires au bénéfice des populations locales", a ajouté le Patron de l’Élysée devant les élus de la Nation.

Selon S.E.M. Macron, cette évolution significative de la position de la France est placée dans le cadre d’un contexte régional qui doit privilégier la coopération et la concertation. "Cette position n’est hostile à personne. Elle permet d’ouvrir une nouvelle page entre nous, comme avec tous ceux qui veulent agir dans un cadre de coopération régionale, en Méditerranée, avec les pays voisins du Maroc et avec l’Union européenne"., a-t-il expliqué.

Cette déclaration historique devant les élus du Royaume vient confirmer la profondeur des relations qui lient les deux Etats et les deux peuples.

"Tout au long des décennies passées, le Maroc et la France sont demeurés des alliés fidèles dans les temps troublés et jamais la France n’a manqué au Maroc sur toutes les questions existentielles auxquelles il a fait face", a rappelé le Président Emmanuel Macron.

