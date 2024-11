Le Porte-parole du Gouvernement se prononce sur l’affaire Houndégnon

Face aux journalistes ce vendredi 15 novembre 2024 dans les locaux de l’Événement Précis, le Porte-parole du gouvernement de la Rupture a évoqué l’un des sujets brûlants actuellement au pays. Il s’agit notamment de l’affaire arrestation de l’ex directeur général de la police nationale, Louis Philippe Houndégnon.



Interrogé sur la question lors de cette rencontre hebdomadaire avec les professionnels des médias, Wilfried Léandre Houngbédji, porte-parole du Gouvernement, a affirmé que la démocratie exige des individus qu’ils soient responsables de leurs actes. "On est en démocratie. Chacun est libre de dire, d’écrire ce qu’il veut. Et après, il faut qu’il assume", a-t-il souligné. Pour le Porte-parole du gouvernement, cette affaire est une affaire de responsabilité et que chacun doit accepter assumé ses actes.

Interpellé à son domicile dans la nuit du mercredi au jeudi dernier, l’ancien directeur général de la police nationale a été auditionné par la brigade criminelle avant d’être présenté au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) qui a délivré un mandat de dépôt contre lui. Il est poursuivi pour des faits d’incitation à la rébellion, et harcèlement via les moyens électroniques. Son procès s’ouvre le 16 décembre prochain.

J.S

16 novembre 2024 par ,