Le Port Autonome de Cotonou réceptionne son 2è remorqueur

Les capacités opérationnelles du Port Autonome continuent de se renforcer.

Le port Autonome de Cotonou dispose depuis le dimanche 20 septembre 2021 d’un second remorqueur baptisé le « Bio Guerra ».

Equipé d’un moteur de type ASD plus puissant et plus résistant que d’ordinaire, le « Bio Guerra » a une capacité de 85 tonnes bollards pull de puissance de traction.

L’acquisition de ce second remorqueur s’inscrit dans le cadre du projet N°1 du nouveau plan Directeur du Port Autonome de Cotonou, qui vise la construction du nouveau terminal (T5) et l’amélioration de l’accès nautique.

L’arrivée du remorqueur le « Bio Guerra » sur le quai après la réception de l’ « Amazone » augure de meilleures perspectives pour « offrir une meilleure qualité de service » aux clients et partenaires du Port Autonome de Cotonou.

24 septembre 2021