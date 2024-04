Le Plan national d’Investissements agricoles et de Sécurité alimentaire 2022-2025 adopté

En Conseil des ministres mercredi 03 avril 2024, le gouvernement a procédé à l’adoption du Plan national d’Investissements agricoles et de Sécurité alimentaire et nutritionnelle 2022-2025.

Le Plan national d’Investissements agricoles et de Sécurité alimentaire et nutritionnelle 2022-2025 adopté mercredi 03 avril 2024 en Conseil des ministres. Il s’agit selon le gouvernement, d’un véritable cadre de référence en matière de planification des actions à moyen terme dans le secteur agricole de 2017 à 2025. Décliné en deux phases quinquennales, son adoption fait suite à la première, « exécutée avec satisfaction ». Son processus de formulation a été conduit à terme puis validé par les acteurs du secteur agricole le 22 mars 2024.

Le Plan national d’Investissements agricoles et de Sécurité alimentaire et nutritionnelle 2022-2025 selon le communiqué du Conseil des ministres, est assorti d’un dispositif consolidé de suivi-évaluation impliquant tous les acteurs publics et privés et permettant, en outre, de rendre compte périodiquement du niveau d’atteinte des objectifs et d’opérer, au besoin, des ajustements pour plus d’impacts sur la population. Ce dispositif prévoit la collecte, l’analyse et le traitement des données pour alimenter les différentes instances de reddition de compte, à savoir : les revues de performances et les sessions du Conseil national d’Orientation et de Suivi du secteur agricole, précise le communiqué.

