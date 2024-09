Le Pdt du Groupe UBA plaide pour l’inclusion financière, la lutte contre la faim et le chômage des jeunes

Le président du groupe United Bank for Africa (UBA), Tony Elumelu, qui est également le président de Heirs Holding et de Transcorp, ainsi que le fondateur de la Fondation Tony Elumelu (TEF), s’est fixé des objectifs tripartites pour communiquer avec les dirigeants mondiaux et les décideurs politiques sur la nécessité de favoriser collectivement le progrès, de conduire et d’investir dans des changements significatifs pour l’avenir de l’Afrique et de placer le continent sur la scène mondiale.

Au début de la 79e Assemblée générale des Nations unies (AGNU) à New York en septembre 2024, Tony Elumelu (CFR), le président du groupe de la United Bank for Africa (UBA), qui est également le président des sociétés Heirs Holding et Transcorp, ainsi que le fondateur de la Fondation Tony Elumelu (TEF), s’est fixé des objectifs tripartites à atteindre.

Dans une vidéo où il résume ses pensées sur la base des questions posées par sa fille Oge, l’économiste et entrepreneur nigérian a déclaré que sa participation à l’Assemblée générale des Nations unies visait à réunir les dirigeants mondiaux pour parler des trois choses qui sont importantes pour lui.

« Une croissance économique transformatrice pour l’Afrique afin d’éradiquer la pauvreté et de créer la prospérité pour tous. Nous devons cesser de gaspiller nos talents sur le continent ; et troisièmement, parler d’une transition énergétique équitable qui soit bénéfique pour l’Afrique », a-t-il énuméré.

Au fil des jours, ces points cardinaux ont été mis en pratique lors de diverses sessions et réunions de haut niveau, avec des engagements à faire plus pour le continent.

Appel à investir dans un changement impactant pour l’Afrique

Lors de la conférence #UNGA79, M. Elumelu s’est entretenu avec des dirigeants mondiaux et des décideurs politiques sur la nécessité de favoriser collectivement le progrès, de conduire et d’investir dans des changements significatifs pour l’avenir de l’Afrique et de placer le continent sur la scène mondiale.

Selon M. Elumelu, « il existe une meilleure façon d’investir en Afrique pour un avenir durable qui crée de la valeur pour tous ».

Cette idée a été réitérée lors de sa rencontre avec le président du Gabon, Brice Oligui Nguema, où il a appelé à un partenariat pour multiplier les opportunités, stimuler l’innovation et libérer le potentiel de la prochaine génération d’entrepreneurs africains.

Il est important de noter que parmi les jeunes entrepreneurs touchés par le TEF en Afrique, 72 sont originaires du Gabon.

Lors de la conférence #UNGA79, M. Elumelu a rencontré Bard Vegar Solhjell, directeur général de l’Agence norvégienne pour le développement. Ils ont discuté non seulement de l’impact transformateur de la fondation sur l’autonomisation des jeunes entrepreneurs africains dans les 54 pays africains, et de la manière dont ils plaident continuellement en faveur de politiques qui permettent à l’entrepreneuriat de prospérer dans toute l’Afrique, mais ils ont également poussé à une collaboration pour soutenir d’autres entrepreneurs.

Renforcer les entrepreneurs africains grâce à la TEF

Comme toujours, la Fondation Tony Elumelu (TEF) a pris position en donnant aux jeunes entrepreneurs africains les moyens de reconstruire les économies et de créer un changement durable dans les régions les plus durement touchées par les conflits et la dévastation climatique.

À l’heure actuelle, la TEF a versé 100 millions de dollars à 20 000 jeunes entrepreneurs africains, dont 35 % sont à l’origine de solutions durables pour la sécurité alimentaire sur l’ensemble du continent.

En défendant les entrepreneurs africains, M. Elumelu a déclaré : « En plus de nos programmes d’entrepreneuriat, nous utilisons également notre pouvoir de mobilisation pour sensibiliser les décideurs politiques aux problèmes qui entravent les petites entreprises.

« Nous faisons savoir aux gouvernements, aux présidents et aux législateurs que si vous donnez la priorité aux jeunes, ils vous aideront à résoudre de gros problèmes – il faut donc créer un environnement propice à la prospérité et à la réussite de leurs entreprises.

Il convient également de noter que M. Elumelu a rencontré la vice-présidente exécutive de la Commission européenne, Margrethe Vestager, l’un des partenaires de longue date du TEF, étant donné que, grâce au partenariat avec l’Union européenne (UE), plus de 2 500 jeunes femmes chefs d’entreprise ont pu être autonomisées en Afrique et que 1 800 autres seront soutenues financièrement cette année seulement.

« En collaboration avec la Commission européenne, nous veillons à ce que les jeunes entrepreneuses africaines jouent un rôle de premier plan dans la création d’emplois, l’éradication de la pauvreté et l’autonomisation économique inclusive sur le continent.

Atteindre les objectifs climatiques

Toujours à l’occasion de l’AGNU, le président du groupe a rejoint l’ancien président des États-Unis, Bill Clinton, lors du déjeuner de la table ronde exécutive de la Clinton Global Initiative sur le thème « Vitesse et échelle : atteindre les objectifs en matière de climat » : Atteindre les objectifs climatiques », qui a mis l’accent sur le besoin urgent de solutions innovantes pour atteindre les objectifs climatiques tout en favorisant le développement durable.

Ce point a été réitéré lors des conversations de haut niveau que M. Elumelu a eues avec son équipe et le Premier ministre jamaïcain, M. Andrew Holness, sur la nécessité de se concentrer sur le renforcement des partenariats entre les Caraïbes et l’Afrique.

« Les jeunes des Caraïbes, tout comme ceux d’Afrique, ont besoin des mêmes opportunités économiques et du même espoir que leurs pairs ailleurs dans le monde. Ils sont résilients, créatifs, travailleurs et innovants. Nous devons donner la priorité à nos jeunes entrepreneurs et leur donner les moyens d’agir, car ils sont les forces vives de nos régions », a-t-il déclaré.

Atteindre les objectifs climatiques

Toujours à l’occasion de l’AGNU, le président du groupe a rejoint l’ancien président des États-Unis, Bill Clinton, lors du déjeuner de la table ronde exécutive de la Clinton Global Initiative sur le thème « Vitesse et échelle : atteindre les objectifs en matière de climat » : Atteindre les objectifs climatiques », qui a mis l’accent sur le besoin urgent de solutions innovantes pour atteindre les objectifs climatiques tout en favorisant le développement durable.

S’attaquer à la faim dans le monde et au chômage des jeunes

Lors de la réception organisée par le Programme alimentaire mondial (PAM) en collaboration avec la Fondation Tony Elumelu, M. Elumelu s’est joint à la directrice exécutive du PAM, Cindy McCain, pour appeler à une collaboration urgente afin de s’attaquer aux crises mondiales de la faim et du chômage des jeunes.

Tout en soulignant la responsabilité partagée de soutenir les 783 millions de personnes confrontées à l’insécurité alimentaire, M. Elumelu a déclaré qu’il n’est pas possible de réussir dans les affaires si les gens ont faim.

La session exclusive a mis l’accent sur les solutions aux crises humanitaires critiques, en particulier l’inversion de la crise de la faim et la lutte contre le chômage des jeunes en Afrique et dans le monde.

« Avec 783 millions de personnes souffrant de la faim dans le monde et 60 % des jeunes Africains sous-employés ou au chômage, il ne s’agit pas seulement d’une crise humanitaire, mais d’un appel à une action immédiate », ont-ils déclaré.

Dans son allocution, M. Elumelu a déclaré : « Nous sommes tous ici ce soir : « Nous sommes tous ici ce soir, non pas en tant que philanthropes, ni en tant qu’investisseurs, ni en tant que chefs d’entreprise, mais parce que nous sommes engagés dans une cause commune. Une cause qui consiste à faire progresser la paix et la prospérité dans le monde...

« Ceux d’entre nous qui ont au moins la chance de pouvoir s’offrir trois repas carrés doivent penser aux millions de citoyens du monde qui ne savent pas d’où viendra leur prochain repas. Nous ne pouvons pas réussir dans les affaires si les gens ont faim. Aujourd’hui, la faim est presque devenue un mode de vie - nous devons travailler ensemble pour y mettre fin ».

Quelques images

30 septembre 2024 par