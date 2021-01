Le Parlement vote la loi sur l’organisation des activités pharmaceutiques

Les députés de la 8ème législature ont voté à l’unanimité ce mardi 12 janvier 2021, la loi N° 2021-03 portant organisation des activités pharmaceutiques en République du Bénin.

La loi comporte 100 articles subdivisés en plusieurs titres et chapitres relatifs entre autres aux activités liées aux médicaments et autres produits de santé ; aux conditions d’exercice de la pharmacie ; à la régulation du secteur pharmaceutique et aux diverses sanctions y applicables.

Le vote de cette loi concrétise les efforts engagés par le gouvernement depuis 2016 dans le sous-secteur de la pharmacie. Selon le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin, la nouvelle loi renforce de façon spécifique la disponibilité et l’accessibilité financière des médicaments et autres produits de santé, l’assainissement du sous-secteur pharmaceutique, la traçabilité du système d’approvisionnement des produits de santé, la qualité des produits pharmaceutiques mis à la consommation au Bénin et l’amélioration des soins de santé.

A.A.A

13 janvier 2021 par