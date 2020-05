L’Assemblée nationale emboite le pas aux institutions et personnes morales qui manifestent leur solidarité au gouvernement pour la lutte contre le Covid-19 à travers des dons financiers et en nature. Ce mercredi 06 mai 2020 à Cotonou, la première secrétaire de l’Assemblée nationale, Sofiath Schanou accompagnée de Chantal Ahyi, a procédé à la remise d’un chèque de 20.000.000 FCFA au ministre de la santé.

20.000.000 FCFA, c’est l’apport financier de l’Assemblée nationale au gouvernement béninois dans le cadre de la riposte contre le Covid-19. « (...) nous tenons à vous féliciter et à travers vous, tous ceux qui se sont engagés dans ce combat contre le Covid-19 », a déclaré la première secrétaire parlementaire en remettant le chèque au nom des députés de la 8ème législature et au nom de son président, Louis G. Vlavonou.

« Nous voudrions aussi dire nos mots d’encouragement à l’égard du Gouvernement et particulièrement, de son Chef, le Président Patrice Talon pour les mesures vraiment audacieuses prises pour limiter la propagation du Coronavirus. C’est ensemble que nous allons faire bloc contre le Coronavirus », a ajouté Sofiath Schanou.

Le ministre de la Santé a félicité les députés pour leur geste de solidarité. Pour Benjamin Hounkpatin, grâce aux mesures prises par le gouvernement et l’apport de tout un chacun, le Bénin pourra vaincre la pandémie du Covid-19.

A.A.A

8 mai 2020 par