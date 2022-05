Le PRD-section Akpro-Missérété affûte ses armes

Le Parti du Renouveau Démocratique (PRD), a procédé, samedi 28 mai 2022, à l’installation de ses sections et sous-sections dans la commune d’Akpro-Missérété. C’est à l’occasion de la Rentrée politique du parti.

La coordination et les militants du Parti du Renouveau Démocratique (PRD) organisent la remontada de la formation politique dans la 20è circonscription électorale.

Au total, huit (08) sections et sous-sections de la commune d’Akpro-Missérété ont été installées, samedi 28 mai 2022, à l’occasion de la rentrée politique du parti. C’est le Secrétaire général du PRD, Falilou Akadiri, qui a présidé la cérémonie en présence des membres de la coordination et des militants. M. Akadiri a rappelé aux membres des sections installées leur rôle pour la remontada du parti dans la commune.

Michel Bahoun, l’ex maire d’Akpro-Missérété et président des sections et sous-sections PRD a rappelé le poids politique du parti à Akpro-Missérété. « Vous savez que le PRD a élu le maire trois fois et les chefs de village plusieurs fois. Les gens disaient que le PRD est terminé à Akpro-Missérété. (…) Le PRD vit et vivra toujours même après (…) », a soutenu Michel Bahoun.

Les militants ont été entretenus sur le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG). Occasion pour le secrétaire général adjoint du PRD d’inviter les jeunes à œuvrer pour bénéficier des multiples opportunités du PAG2.

« Globalement, c’est un programme qui est assis sur un certain nombre de projets. Lesquels ont des effets d’entraînement sur la jeunesse, les femmes et les populations de façon générale. Lorsque vous prenez l’électricité, un impact très important pour booster notre économie. Nous avons mis l’accent sur l’eau ; l’eau qui est nécessité vitale pour l’homme. Alors cette eau-là , le gouvernement de Patrice Talon a mis l’accent sur beaucoup de projets. Lesquels vont impacter le quotidien des Béninois. Nous avons mis l’accent sur l’opportunité qu’offre l’ARCH et nous avons demandé à la population de vite faire pour saisir cette opportunité parce que ça leur permet d’avoir l’assurance au moins pour la santé », a expliqué Gratien Laurent Ahouanmènou, secrétaire général adjoint du PRD.

M. M.

30 mai 2022 par ,