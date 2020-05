Le PRD réconforte ses militants et candidats

Le Parti du Renouveau Démocratique (PRD) n’a pu obtenir les 10 % des suffrages exprimés au terme des élections communales et municipales du 17 mai 2020 pour être éligible à la répartition des sièges. Selon les résultats provisoires de la CENA, le PRD n’a eu que 136. 593 voix, soit 5,49% des suffrages exprimés. Face à cet échec, le PRD à travers un communiqué signé de son secrétaire général réconforte ses militants et candidats.

Selon le communiqué du PRD, les résultats n’ont manifestement pas reflété les efforts et les sacrifices des partisans de la formation politique. « Chacun de vous a certainement déjà prononcé la phrase fatidique : ’’Ce n’est pas possible ! ’’. Au-delà des multiples constats que vous avez faits vous-mêmes le jour du vote, qui relèvent des pratiques contraires à une élection libre, transparente et équitable, le critère d’éligibilité inscrit dans la loi 2019-43 du 15 novembre 2019, portant Code électoral en république du Bénin, (...) a compromis pour un temps votre rêve d’infléchir la gouvernance locale dans notre pays », déplore le parti de Me Adrien Houngbédji.

Le PRD étant un parti de paix qui respecte les textes de la République le temps qu’ils sont en vigueur, la Direction exécutive nationale (DEN) demande aux partisans de ne céder à aucune provocation. Et aussi d’avoir des comportements conformes à cette valeur cardinale du parti.

« Ne répondez pas aux insultes, ni aux propos désobligeants. La campagne est terminée ! Restez dignes », exhorte la formation politique.

La DEN n’a pas manqué de féliciter tous les candidats et militants pour le travail abattu depuis les premiers actes préparatoires de ces élections.

« Ce qui nous est arrivé relève bien du possible en politique. Nous changerons le cours des choses en continuant de défendre avec conviction et détermination, nos valeurs. Soyez fiers d’avoir combattu le bon combat, celui de l’enracinement de la démocratie dans la paix au Bénin », a conclu le secrétaire général du PRD.

