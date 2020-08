Le PRD fête ses 30 ans d’existence en septembre

Les membres de la Direction exécutive nationale (DEN) du Parti du renouveau démocratique (PRD) ont tenu une réunion ce mercredi 26 août 2020. Plusieurs sujets étaient au menu de cette rencontre présidée par Me Adrien Houngbédji, président du parti. Il s’agit entre autres de l’organisation des activités marquant le 30ème anniversaire du parti ; de l’édition 2020 de l’université de vacance ; et la synthèse des contributions reçues des militants dans le cadre de la participation du parti aux élections communales de mai 2020.

A l’ouverture de la séance, le président du PRD, Me Adrien Houngbédji a renouvelé ses félicitations aux militants pour leur comportement durant tout le processus des dernières élections communales, ainsi que leur contribution à la consolidation de la paix dans le pays. Il les a ensuite exhortés à la cohésion pour leur pleine participation à la vie politique et à l’enracinement de la culture démocratique. Me Adrien Houngbédji a également réaffirmé sa foi en la résilience du PRD qui, à l’en croire, doit poursuivre le combat.

30è anniversaire et Université de vacances

Au cours de la réunion des membres de la Direction exécutive nationale, il est rappelé que le parti à la date du 20 août 2020, a fermé ses 30 ans d’animation de la vie politique. Un parcours riche d’expériences, de combats, de succès mais aussi parsemés d’échecs.

Selon le communiqué final de la rencontre, il s’agira d’évaluer le chemin parcouru et de définir de nouvelles perspectives tenant compte des changements majeurs intervenus dans l’environnement interne et externe du parti.

Annoncés pour la deuxième quinzaine du mois de septembre 2020, les 30 ans d’existence du PRD qui seront marqués par des manifestations diverses, et dans le strict respect des règles barrières de la Covid-19, impliqueront toutes les sections du parti.

L’édition 2020 de l’université de vacances sera organisée durant la même période. A cet effet, le président invite les responsables et tous les militants du parti à œuvrer à son succès.

En raison de la pandémie du Coronavirus, cette édition se fera en visioconférence.

La synthèse des contributions reçues des militants

dans le cadre de la participation du parti aux élections communales de mai dernier a été exposée. A cet effet, il a été retenu de poursuivre la collecte des différentes contributions et de les transmettre au comité préparatoire de l’université de vacances dont l’un des thèmes y sera consacré.

A noter que ces trois activités du parti seront combinées en un seul évènement.

F. A. A.

