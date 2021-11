Le PRD félicite Talon pour le retour de 26 trésors royaux

Le Bénin a accueilli, mercredi 10 novembre 2021, 26 œuvres culturelles restituées par la France après la signature au Palais de l’Élysée à Paris, de l’acte de transfert de propriété. A travers un communiqué en date du 10 novembre 2021, la Direction exécutive nationale (DEN) du Parti du renouveau démocratique (PRD) félicite le président Patrice Talon et l’exhorte à garder la même détermination afin que d’autres biens culturels reviennent au Bénin.

La Direction exécutive nationale (DEN) du Parti du renouveau démocratique (PRD), en communion avec les militantes et militants, a salué « l’acte de portée historique que viennent de poser les présidents Patrice Talon et Emmanuel Macron, ce mardi 9 novembre 2021, à travers la signature au Palais de l’Élysée à Paris, de l’acte de transfert de propriété, ainsi que la finalisation du processus de restitution, des vingt-six (26) œuvres des trésors royaux d’Abomey dérobés pendant la conquête coloniale, à notre pays ».

Le PRD a félicité le président Patrice Talon pour la démarche initiée, quelques mois à peine après son accession à la magistrature suprême en 2016. Le parti de Me Adrien Houngbédji a exhorté le chef de l’Etat « à garder la même détermination afin que d’autres biens culturels et ésotériques du Bénin, encore dans cette situation, retrouvent la terre de nos ancêtres et que toute la charge symbolique et spirituelle qui y est attachée, rayonne pour le bonheur du peuple béninois ».

« Les militantes et militants du PRD sont fiers de leur président et le félicitent d’avoir associé, dans une démarche inclusive, les anciens présidents de la République à l’accueil desdits trésors royaux », a conclu le Secrétaire Général du parti, Falilou Akadiri.

Akpédjé A. Ayosso

11 novembre 2021