Le PHM français Commandant Birot en escale à Cotonou

Dans le cadre de l’opération Corymbe dans le golfe de Guinée depuis le 1er mars 2022, le Patrouilleur de Haute Mer (PHM) Commandant Birot est arrivé en escale à Cotonou samedi 23 avril 2022.

Du lundi 18 au vendredi 22 avril, le bâtiment français a pris part à la patrouille opérationnelle African NEMO 2022. Elle a réuni les marines par ordre alphabétique italienne, espagnole, ivoirienne, ghanéenne, béninoise, togolaise, nigériane, gabonaise et française. African NEMO a permis de conduire conjointement une patrouille opérationnelle le long des littoraux de la Côte d’Ivoire au Nigéria, en passant par le Bénin. Le Commandant Birot, chargé du 161ème mandat de l’opération Corymbe qui lutte contre l’insécurité maritime dans le golfe de Guinée a fait escale à Cotonou le 23 avril dernier.

Selon le Préfet Maritime Atlantique de la France « les unités engagées dans cette patrouille ont bénéficié d’un recueil de renseignement "en couches" qui ont été recoupées efficacement : prises d’images RADAR et AIS par capteurs spatiaux, vols de surveillance maritime par le F50 de la marine nationale basé à Dakar et patrouilles maritimes avec les partenaires européens et africains ». La même source informe que « tous ces capteurs ont convergé pour reporter avec succès des comportements suspects de pêche au centre des opérations maritimes concernés ».

Après son appareillage de Cotonou le 26 avril, le PHM Commandant Birot va continuer son déploiement en direction du Cap-Vert où il est attendu le 4 mai. African NEMO 2022 est organisé avec le soutien de l’architecture de Yaoundé et l’appui du Comité des Pêches pour le Centre Ouest du Golfe de Guinée et du programme européen « Improved regional fisheries governance in western Africa » (PESCAO) de l’European Fischeries Control Agency (EFCA).



A propos de l’opération Corymbe

Depuis 1990, la France déploie un à deux bâtiments en opération CORYMBE de façon quasi permanente dans le golfe de Guinée, tout particulièrement pour contribuer à la diminution de l’insécurité maritime, en aidant au renforcement des capacités des marines riveraines du golfe et des centres de la structure issue du processus de Yaoundé. Le déploiement de bâtiments français en opération CORYMBE complète le dispositif français stationné en Afrique occidentale et constitue le volet maritime des coopérations opérationnelles mises en œuvre par les armées dans le golfe de Guinée.



A propos d’African NEMO

Depuis le sommet de Yaoundé de 2013, la marine nationale organisait trois à quatre fois par an des exercices maritimes régionaux appelés African Nemo. Pour la première fois en avril 2022, African NEMO a pris la forme d’une patrouille opérationnelle. A l’avenir, ces patrouilles seront reconduites d’une zone à l’autre du golfe de Guinée et chercheront à renforcer l’aptitude des marines des États riverains à coopérer et agir ensemble avec pour objectif de partager les savoir-faire et d’obtenir des effets opérationnels démultipliés en matière de lutte contre la pêche illégale, la piraterie, la pollution maritime et les trafics illégaux.

25 avril 2022 par