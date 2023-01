Le PHM Commandant Ducuing dans les eaux béninoises

Le Patrouilleur de Haute Mer (PHM) Commandant Ducuing a navigué le lundi 16 janvier dans les eaux béninoises au large de Cotonou. C’est dans le cadre de la mission Corymbe.

Le préfet maritime et le chef d’état-major de la marine béninoise, accompagnés de douze acteurs du monde maritime au Bénin (administrations, civils et militaires) ont rallié le PHM Commandant Ducuing. C’est sur invitation du commandant du patrouilleur et du chef du projet d’appui à l’action de l’état en mer.

Les échanges se sont axés sur la sécurité maritime. Ils ont assisté à des exercices de démonstration, par les marines de guerre française et béninoise. À cette occasion, certains ont découvert pour la première fois, le savoir-faire des deux marines notamment l’activité en mer du nouveau patrouilleur béninois « Pendjari ». L’activité participe au renforcement du partenariat France-Bénin dans le cadre de la lutte contre l’insécurité dans le golfe de Guinée.

Akpédjé Ayosso

18 janvier 2023