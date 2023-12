Le PDG de Agetip-Bénin déposé en prison

Raymond Adékambi, le Président Directeur Général (PDG) de l’Agence d’exécution des travaux d’intérêts publics (Agetip-Bénin) a été placé en détention, vendredi 1er décembre 2023, à la prison civile d’Akpro-Missérété.

Poursuivi pour des faits « d’abus de biens et sociaux et blanchiment », Raymond Adekambi, le Président Directeur Général (PDG) de l’Agence d’exécution des travaux d’intérêts publics (Agetip-Bénin) a été déposé à la prison civile d’Akpro-Missérété, vendredi 1er décembre 2023. C’est à la suite de sa présentation au Procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).

Le prévenu a été interpellé le vendredi 24 novembre 2023 et gardé à la Brigade Economique et Financière (BEF) pour besoin d’enquêtes.

