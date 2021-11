Le PAG 2 lancé officiellement en janvier 2022

Le président Patrice Talon et ses ministres vont officiellement lancer en janvier 2022 le PAG 2, Programme d’actions du gouvernement (2021-2026).

Le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG) 2021-2026 sera lancé en janvier prochain. Les grandes lignes du PAG 2 seront présentées aux corps constitués de la Nation. La quasi-totalité des réformes prioritaires du Programme d’actions 2016–2021 ont été réalisées par le gouvernement Talon. La mise en œuvre des réformes a permis de noter des changements positifs dans tous les secteurs d’activité.

Réélu à la tête du Bénin pour un second mandat de cinq ans, Patrice Talon poursuit l’exécution des projets structurants et la mobilisation des ressources avec son équipe.

Le PAG 2021-2026 comprend des projets phares et un dispositif de mise en œuvre et de suivi des réformes.

Il sera question de consolider la démocratie, l’état de droit, les libertés et promouvoir la bonne gouvernance ; promouvoir une justice moderne, indépendante et accessible à tous ; poursuivre les réformes destinées à assainir la gestion des finances publiques ; accélérer la modernisation de l’administration publique ; promouvoir le développement local et faire des communes des espaces de vie agréables ; renforcer la protection des personnes et des biens et réaliser l’autonomie énergétique et aussi le système de santé pour une couverture sanitaire efficace.

Au cours du quinquennat 2021-2026, le gouvernement va poursuivre la construction des infrastructures routières pour relier les régions les unes aux autres et les investissements pour atteindre l’accès universel à l’eau portable d’ici 2023. Patrice Talon a également pour priorité les branches professionnelles, techniques et les formations d’excellence. Dès 2023, le Bénin disposera de plusieurs lycées techniques agricoles modernes et des écoles de référence dans les domaines de l’énergie, du numérique, des bâtiments et autres.

La dynamique dans le secteur du sport sera amplifiée à travers la construction de plusieurs infrastructures sportives dont le Complexe sportif, culturel et artisanal Unafrica de Cotonou.

Le gouvernement Talon veut consolider les performances du Bénin dans le secteur agricole tout en promouvant la transformation industrielle de la production agricole. Toutes ces actions favoriseront la création d’emplois durables.

A.A.A

