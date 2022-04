Le PADSBEE officiellement lancé

Le ministre de l’énergie, Dona Jean-Claude Houssou a procédé au lancement officiel ce mardi 26 avril 2022, du Projet d’Accès Durable et Sécurisé du Bénin à l’Énergie Électrique (PADSBEE). C’était en présence de sa collègue en charge de l’industrie et du commerce, Shadiya Alimatou Assouman, et plusieurs autres cadres et personnalités.



D’un coût global de 200 milliards de FCFA, le PADSBEE vise à renforcer l’extension réseau pour l’industrialisation et le développement socio-économique. Il va impacter 08 départements sur les 12 que compte le Bénin. C’est un grand projet du PAG qui vise par ailleurs, l’alimentation de la cité administrative et des logements sociaux de Ouedo, et l’alimentation des zones industrielles de Gakpé, et de Sèmè-Kpodji.

Le Projet d’Accès Durable et Sécurisé du Bénin à l’Énergie Électrique va durer trois ans. Les travaux recouvrent la construction de 300km de ligne souterraine en haute tension ; la réalisation de 7 postes de transformation en très haute tension ; la réalisation de 1000 km de réseaux de distribution en moyenne et basse tension ; l’extension de capacité de quatre postes haute tension ; le raccordement de plusieurs milliers de foyers ; la création de 900 nouveaux emplois.





