Le PAC renforce la capacité de son réseau haute tension

La modernisation du Port Autonome de Cotonou (PAC) se poursuit sous l’actuelle équipe dirigée par Joris Thys. Pour mettre fin à l’instabilité énergétique, le Port Autonome de Cotonou se dote d’un réseau haute tension moderne à travers la fourniture électrique et la mise aux normes sécuritaires de son réseau électrique HTA.

Il s’agit selon l’équipe dirigeante « d’un premier pas important pour garantir une alimentation électrique stable et ininterrompue et répondre ainsi aux besoins d’un port en marche vers la modernité ». Les travaux qui ont commencé depuis le 29 juillet 2020 seront livrés le 29 décembre 2020.

En 2021, le Port Autonome de Cotonou renforcera la capacité de son réseau haute tension avec une alimentation de 2x10MW.

L’acquisition de divers matériels et équipements de dernière génération, le renforcement de la capacité énergétique et les différentes réformes permettent de faire du Port Autonome de Cotonou une plateforme logistique innovante, sécurisée et fiable au service des échanges internationaux.

A.A.A

16 septembre 2020