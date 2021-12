Le PAC n’assure plus le transport en commun de personnes

Cessation de l’activité de transport en commun de personnes assuré par le PAC dans l’enceinte portuaire dès le 1er janvier 2022. L’information a été rendue publique à travers une note du directeur général en date du 29 novembre 2021.

Joris Albert Thys informe les usagers du Port de Cotonou utilisant les services de transport en commun de personnes dans l’enceinte portuaire, assurés par le prestataire " BENAFRIQUE S.A" qu’il sera mis un terme à cette activité pour compter du 1er janvier 2022.

Il invite tous les opérateurs installés au port de Cotonou, les manutentionnaires et sociétés de relevage, ou tout autre structure para-portuaire fournissant du personnel, à prendre le dispositions nécessaires en vue d’assurer et organiser le transport en commun de leurs personnels à leurs différents sites de travail, ainsi que leur sortie du port, dans le strict respect des normes en matière de circulation dans l’enceinte portuaire. Il rappelle que les déambulements de personnes et déplacements pédestres de masse à l’intérieur du port sont formellement interdits. Le directeur général compte sur l’esprit de responsabilité de tous les usagers pour le maintien du Port de Cotonou aux normes du Code ISPS.

A. AYOSSO

9 décembre 2021 par