Le Niger réduit ses exportations de gasoil pour empêcher sa raréfaction

Le gouvernement du Niger a décidé de réduire ses exportations de gasoil pour empêcher sa raréfaction dans le pays, a déclaré jeudi le site d’actualité nigérien ActuNiger se référant au communiqué du ministère nigérien du Commerce.

"Pour sécuriser la consommation nationale, depuis le 3 mai 2022, l’exportation du gasoil a été réduite de 75% et des mesures ont été prises par la SONIDEP et la SORAZ [entreprises exportatrices] pour préserver et renforcer le stock national de sécurité", indique le communiqué. Les autorités ont annoncé leur intention de lutter contre les spéculations sur le prix du gasoil et son exportation illégale.

Le Niger produit 20.000 barils de pétrole par jour qu’il traite sur place. Selon le plan du gouvernement, vers 2025, le pays doit produire jusqu’à 200.000 barils par jour. Le Niger envisage de construire un oléoduc vers les ports maritimes du Bénin. Les réserves en pétrole du Niger sont estimées à 150 millions de barils.

TASS

3 juin 2022