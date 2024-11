Le Ministre de la Justice reçoit les leaders de l’opposition

L’audit du fichier électoral a été au centre des échanges, lundi 18 novembre 2024, entre le Ministre de la Justice et de la Législation, Yvon DETCHENOU et les représentants du Cadre de concertation des partis politiques de l’opposition au Bénin.

Répondant à la demande formulée par le parti Les Démocrates lors d’une rencontre avec le Président Patrice TALON au Palais de la Marina, le Ministre de la Justice et de la Législation, Yvon DETCHENOU a échangé avec les représentants du Cadre de concertation sur les modalités de l’audit du fichier électoral le lundi 18 novembre 2024.

Parmi les participants figuraient Éric HOUNDETE, vice-président du parti Les Démocrates, ainsi que les présidents de plusieurs formations politiques : Apollinaire AVOGNON (Nouvelle force nationale), Antoine VISSETOGBE (Grande solidarité républicaine), et Expérience TEBE (Mouvement populaire pour la libération). Des députés tels que Léon Basile AHOSSI et Nourenou ATCHADE étaient également présents.

À l’issue de la rencontre, Yvon DETCHENOU a expliqué les avancées du processus : « Cette réunion fait suite à une demande d’audit du fichier électoral, formulée par Les Démocrates lors d’une rencontre avec le Président TALON en 2023. Cette demande a reçu un accueil favorable, avec un accord de principe donné par le Chef de l’État. En novembre 2024, une lettre accompagnée d’un projet de termes de référence a été soumise par le Cadre de concertation des partis d’opposition. Le Président a réaffirmé son engagement à respecter cette promesse. Aujourd’hui, nous avons discuté des mécanismes de mise en œuvre de cette demande, et ces échanges seront prochainement formalisés ».

Cette initiative marque une étape importante dans le dialogue politique entre le gouvernement et l’opposition, en vue d’un processus électoral plus transparent et inclusif.

M. M.

19 novembre 2024 par