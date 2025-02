Le Ministre de l’intérieur invite les déplacés à rejoindre leurs domiciles

A la suite des mesures prises après la violente explosion du 11 janvier 2025 dans un immeuble à Ayélawadjè, un quartier du 3è arrondissement de Cotonou, le Ministre de l’intérieur et de la sécurité publique lance un appel aux populations de la zone du drame.

Le ministre de l’intérieur informe, dans un communiqué datant du 14 février 2025, que : « d’importantes quantités de produits chimiques et de déchets ont été dégagées du site et des travaux de décapage et de nettoyage ont pu s’effectuer afin de réduire les risques d’intoxication (...) », après la violente explosion du 11 janvier 2025 dans un immeuble à Akpakpa.

Alassane Seidou « invite les populations vivant à la ronde de l’épicentre du danger, qui ont été déplacées, pour éviter les intoxications, à rejoindre leurs domiciles respectifs, à compter du dimanche 16 février 2025, après le nettoyage et la ventilation des locaux ».

Le Ministre de l’intérieur appelle également à « éviter de consommer les vivres et autres aliments laissés en vrac dans leurs domiciles depuis l’explosion ».

La consommation de l’eau des puits de la zone de l’explosion est interdite aux populations.

L’explosion de l’immeuble avait occasionné des morts. 150 victimes en majorité des enfants avaient été référées au Centre National Hospitalier Universitaire (CNHU) pour leur prise en charge. Des “produits dangereux dont le sulfate d’aluminium” étaient stockés dans l’immeuble.

