Le Ministre d’État WADAGNI préoccupé par le bien-être des femmes

C’est Octobre Rose au Ministère des Finances !

Le samedi 22 octobre 2022, le Ministre d’État Romuald WADAGNI, les membres du cabinet et les directeurs sous-tutelle ont procédé, aux côtés du personnel féminin de toutes les directions du ministère, à une marche de santé suivie de fitness et de distribution de bons de dépistage du cancer de sein et du col de l’utérus

Le défi « d’Octobre Rose », il faut le rappeler est de sensibiliser au dépistage mais aussi de consulter dès que la femme ressent douleur, rougeur, ganglions ou autres signes inhabituels au niveau du sein, au lieu d’attendre et se présenter à la consultation comme souvent à un stade avancé de la maladie.

La campagne organisée par le Ministère de l’Economie et des Finances sous le leadership du Ministre d’État s’inscrit dans ce cadre pour prévenir le pire en ce qui concerne le cancer de sein et du col de l’utérus en se faisant dépister. Elles étaient près de 500 femmes venues de toutes les directions et structures sous tutelle du Ministère telles que le Cabinet du Ministre, l’Administration Centrale des Finances , la Poste du Bénin, la Direction générale des impôts, la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, la Direction Générale du Budget, la Direction Générale de l’Economie l’Inspection Générale des Finances, la Caisse Autonome d’Amortissement, la Loterie Nationale du Bénin, le Secrétariat Général du Ministère, la Direction Générale du Matériel et de la Logistique, la Direction General du Secteur Financier, l’Agence Nationale du Domaine Foncier, l’Agence Nationale de Surveillance des Systèmes Financiers Décentralisés… à prendre part à une marche de santé suivie de séance de fitness et de remise par le ministre d’État, Romuald WADAGNI de bons de dépistage du cancer de sein et du col de l’utérus. Les directeurs généraux des différentes directions, avec le Secrétaire général du ministère, ont pris également part à cette marche qui a eu pour itinéraire, Ministère de l’Economie et des Finances - Place de l’amazone sur le boulevard de la Marina. M. Wadagni a salué la mobilisation des femmes du ministère qui ont répondu nombreuse à l’appel, ce qui témoigne de leur intérêt pour cette activité d’une grande importance.

En réaffirmant combien il est attaché au bien-être de son équipe en général et celui féminin en particulier, il a insisté sur la gravité des maux ciblés, le cancer de sein et du col de l’utérus et l’avantage d’une prise en charge à temps quand ils sont vite détectés. « Le diagnostic précoce du cancer dira-t-il permet de sauver des vies et d’abaisser les coûts des traitements ». C’est tout le sens de cette initiative qui a permis d’offrir aux femmes, des bons de consultation gynécologique pour la palpation des seins et l’examen visuel du col de l’utérus dans une clinique de la place. Reconnaissantes, les femmes du ministère par la voix de leur porte-parole la Secrétaire Générale Adjointe du Ministère ont salué cette initiative du Ministre. Au nom de toutes les femmes, elle a exprimé au Ministre toute leur gratitude. Elle a également exhorté ses collègues femmes à faire bon usage des bons en allant se faire dépister pour leur bien-être et le bonheur de leur famille respective.

C’est une initiative salutaire donc qui vient témoigner de l’attachement du ministre d’État au capital humain de son ministère.

Quelques images

