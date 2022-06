Le Ministre Hêhomey satisfait du rétablissement de la circulation

En travaux de réhabilitation à la suite d’un effondrement, le dalot de Guéné sur la RNIE 2 Beroubouay-Kandi-Malanville a été visité jeudi 30 juin 2022 par le Ministre des infrastructures et des transports Hervé Hêhomey.

« Nous sommes sur le tronçon Kandi-Malanville. Hier, nous avons enregistré l’effondrement de l’ouvrage ici qui est un dalot. Aussitôt, nous nous sommes mobilisés pour rétablir la circulation dans les deux sens. Je voudrais féliciter tous les acteurs, et remercier les autorités, le Préfet, le Maire, et surtout les forces de l’ordre qui ont été à nos côtés, depuis le début de l’opération, jusqu’à présent. Ce qu’il convient de retenir de façon fondamentale, c’est que cet ouvrage (datant d’une certaine époque) fait partie d’un ensemble de 110 ouvrages prévus dans le cadre des travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon Beroubouay-Kandi-Malanville qui sont en cours. Sur ces 110 ouvrages, l’entreprise SOGEA-SATOM a déjà réalisé 46. Les 64 ouvrages restants seront exécutés. Je rassure les populations. Nous continuons de suivre la situation ». C’est la déclaration faite par le Ministre des infrastructures et des transports Hervé Hêhomey, ce jeudi 30 juin 2022, lors de sa visite du dalot de Guéné qui s’est effondré, mercredi dernier, à la suite de fortes pluies.

Le ministre était accompagné du Préfet du département de l’Alibori, Ahmed Bello Ky-Samah ; du Maire de la commune de Malanville Gado Guidami et des cadres du Ministère des infrastructures et des transports.

M. M.

1er juillet 2022 par ,