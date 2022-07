Le Ministère de l’énergie fait le point des réalisations à fin juin

Le Ministre de l’Énergie, Dona Jean-Claude Houssou a procédé ce jeudi 7 Juillet 2022 au lancement de l’atelier Revue du PTA, Gestion 2022 du Ministère de l’Énergie au 30 juin 2022.

L’atelier de la revue du Plan de Travail Annuel (PTA), gestion 2022 ouvert, jeudi 7 juillet 2022, est consacré à l’examen et validation du bilan du PTA au 30 juin 2022 ; au point d’exécution du plan de passation de marchés publics du Ministère de l’énergie à fin juin 2020 ; au réaménagement du PTA, gestion 2020 et à l’expertise pour le 3è trimestre, selon le Secrétaire Général du Ministère de l’Énergie Jean-Claude Gbodogbe.

« Le secteur de l’énergie dispose pour sa gestion 2022 d’un budget d’environ 82 milliards de FCFA soit un accroissement d’environ 38% par rapport à l’année dernière et structuré en deux programmes et 27 projets calqués sur les priorités du secteur que sont : la diversification et la consolidation des ressources énergétiques, l’amélioration de l’accès de tous à l’énergie et aux connaissances, la mobilisation du financement adapté à la réalisation des infrastructures énergétiques, la promotion d’une gouvernance sectorielle efficace et le renforcement des réformes sectorielles et institutionnelles », a rappelé le Secrétaire général du Ministère de l’Énergie.

La cérémonie de lancement de l’atelier Revue du PTA, Gestion 2022 a été présidée par le Ministre de l’Énergie, Dona Jean-Claude Houssou

7 juillet 2022 par ,