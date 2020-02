Le Médiateur de la République chez Moretti

Le Médiateur de la République, Joseph Gnonlonfoun a été reçu en audience ce jeudi 13 février 2020 au cabinet du président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC).

S’enquérir des dispositions prises par l’institution chargée de la régulation des médias au Bénin pour que les élections communales et municipales du 17 mai prochain se déroulent dans la paix, c’est l’objet de la visite du Médiateur de la République au cabinet du président de la HAAC.

Joseph Gnonlonfoun entend soutenir la HAAC afin de préserver la paix et la fraternité chères à la Nation béninoise pendant la période sensible des élections.

« Notre problème à nous, c’est la recherche de la paix, rien que la paix et la fraternité », a-t-il souligné indiquant que la fraternité est le premier élément de la devise nationale du Bénin.

Pour le Médiateur de la République, si les « pères de l’indépendance ont jugé utile de mettre la Fraternité comme le premier élément de ce triptyque », c’est certainement parce qu’ils veulent donner un sens à cela ».

Après la HAAC, d’autres organes et institutions impliqués dans l’organisation et le suivi de ces élections recevront la visite de Joseph Gnonlonfoun et sa délégation.

