Le Maroc vole au secours de l’Algérie

Le Maroc veut aider l’Algérie à combattre les incendies de forêts qui ont déjà fait d’importants dégâts dans le pays. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a donné ses instructions aux ministres de l’intérieur afin d’exprimer à leurs homologues algériens la disponibilité du Royaume du Maroc.

Les incendies de forêts ravagent plusieurs régions de l’Algérie, située au cœur du Maghreb, entre le Maroc et la Tunisie. Le Maroc a décidé d’aider l’Algérie dans la lutte contre les incendies selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger. Deux Canadair ont été mobilisés en attendant l’accord des autorités algériennes.

Ce geste vient montrer encore une fois la volonté de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à entretenir et renforcer les liens de fraternité, d’amitié et de solidarité entre les peuples marocain et algérien.

AAA.

16 août 2021 par ,