Le Maroc offre 1000 casques au Bénin

Le Royaume du Maroc a offert mille casques à la République du Bénin notamment au Centre National de Sécurité Routière (Cnsr). Le ministre béninois des Infrastructures et des Transports Hervé Hêhomey a réceptionné, lundi 19 juillet 2021, les dons à la salle Fleuve jaune du Ministère des Affaires étrangères et de la coopération.

Mille (1000) casques pour renforcer les actions de prévention contre l’insécurité routière. Tel est le don offert par le Royaume du Maroc à la République du Bénin lundi 19 juillet 2021. Les casques offerts sont homologués et répondent aux normes internationales de fabrication et de sécurité, a rassuré le ministre marocain de l’Equipement, des Transports, de la Logistique et de l’Eau Abdelkader Amara.

Le ministre marocain a salué l’engagement gouvernement du président Patrice Talon dans la lutte contre l’insécurité routière. Il a réitéré le soutien du gouvernement du Roi Mohamed VI au gouvernement du Bénin. « L’enjeu est d’agir sur les leviers de réduction durable et de mort sur les routes du Bénin. Le pas esquissé ce jour (lundi 19 juillet 2021, ndlr) vise à doter les jeunes, les étudiants et les conducteurs notamment de deux roues motorisées de cet équipement de protection individuel par excellence », a indiqué le ministre béninois des Infrastructures et des Transports. Hervé Hêhomey a rassuré de ce qu’un bon usage sera fait des dons reçus.

Il a été procédé à la remise de quelques casques aux conducteurs de taxi-moto présents à la cérémonie.

M. M.

21 juillet 2021 par ,