Le Maroc, invité d’honneur des ReCiCo 2024

La 4e édition des Rencontres cinématographiques et numériques de Cotonou (ReCiCo) a été officiellement lancée dans la soirée de samedi 05 octobre 2024.

La cérémonie s’est déroulée en présence de SEM Rachid RGUIBI, ambassadeur du Royaume du Maroc près le Bénin et le Togo, Doyen du Corps diplomatique accrédité au Bénin, invité d’honneur ; du 1er adjoint du maire de Cotonou, Romain AHOUANDJINOU, représentant le maire ; des ambassadeurs, chefs de missions diplomatiques et consulaires ; du Délégué général des ReCiCo, Dimitri FADONOUGBO ; cinéastes ; et plusieurs autres personnalités.

« Le cinéma, un outil de lutte contre l’extrémisme violent », c’est le thème retenu pour la 4e édition des Rencontres cinématographiques et numériques de Cotonou. Le lancement officiel a lieu ce samedi 05 octobre 2024, au Palais des congrès de Cotonou.

La particularité cette année selon le délégué général des ReCiCo, est que, en plus de la semaine de manifestation holistique, les ReCiCo vont se poursuivre dans un nouveau format dénommé « Les ReCiCo Chez Vous ». « Les meilleurs films qui seront primés, vont être suivis par la population béninoise. La projection va être décentralisée dans les 13 arrondissements de Cotonou, voire au-delà », a expliqué Dimitri FADONOUGBO.

« Grâce aux ReCiCo, deux jeunes Béninois ont pu voyager en Russie pour commencer la production de leurs films documentaires. L’organisation mise en place pour la 4e édition, dénote déjà d’une coproduction Bénin-Maroc. C’est ça aujourd’hui l’important, et un film exclusivement écrit par les Béninois, tourné au Bénin avec des acteurs béninois et des techniciens béninois. Les Marocains viendront travailler pendant 03 semaines, nourrir l’industrie, et permettre à ce que les jeunes qui ont été formés puissent vivre de leur art », a-t-il clarifié exprimant ses remerciements à l’ambassadeur du Maroc près le Bénin qui, d’après lui, est le « maître d’orchestre » de l’évènement.

Se référant au thème retenu cette année, le premier adjoint au maire de Cotonou souligne que le cinéma résonne avec une « actualité brulante ». « Dans un monde marqué par des tensions croissantes, le cinéma a le pouvoir de rassembler, d’éduquer et de sensibiliser. Il nous permet de réfléchir à nos réalités, de combattre les préjugés et d’ouvrir des portes vers des mondes différents. Chaque œuvre, chaque projection est une opportunité de questionner nos sociétés, de mieux comprendre nos défis communs et surtout, de rêver d’un avenir harmonieux » a déclaré Romain AHOUANDJINOU. Il s’est dit convaincu que cette édition des ReCiCo inspirera les jeunes générations, des talents en devenir à embrasser le cinéma comme un moyen d’expression et un levier d’action.

Selon l’ambassadeur du Royaume du Maroc près le Bénin, à travers les ReCiCo, c’est un riche aspect de la culture, le cinéma que l’on fête. Sans frontière, il a la capacité de changer positivement le public à travers les messages qu’il véhicule et d’éveiller les consciences. Raison pour laquelle il n’a ménagé aucun effort à soutenir l’évènement afin de contribuer à la promotion du cinéma marocain et permettre aux acteurs du 7e art, de nouer des partenariats et de partager leurs expériences avec leurs frères du continent.

SEM Rachid RGUIBI a rappelé quelques films marocains projetés à l’occasion du mois de la Francophonie.

La présence de plusieurs cinéastes ayant gagné des prix à différents festivals à cette 4e édition selon lui, témoigne de la qualité des relations entre cinéastes marocains et béninois.

Dans le cadre des ReCiCo, 05 films marocains seront projetés. L’Ambassadeur du Roi a souligné le rôle important du Centre cinématographique marocain (CCM) pour la promotion du cinéma. Avec une production annuelle de 25 longs métrages, il aide beaucoup de cinéastes africains à effectuer leur montage dans ses locaux.

Cette 4e édition des ReCiCo prend fin le 10 octobre prochain. Elle sera l’occasion de mettre en lumière, les productions de 21 cinéastes africains. Le public ayant fait le déplacement du Palais des congrès ce samedi 05 octobre, a suivi le film « AKO » qui met en valeur les panégyriques de Camille SEGNIGBEDE, cinéaste béninois ; et « La Sirène se marie », réalisé par un cinéaste marocain.

6 octobre 2024