Le Maroc déterminé à lutter contre les réseaux de trafic d’êtres humains

Des migrants clandestins ont tenté vendredi 24 juin 2022 de franchir la clôture séparant le Royaume du préside occupé de Melilia. Cet événement qui a fait plusieurs décès et blessés, est l’acte des réseaux mafieux internationaux. Le Maroc qui a toujours plaidé pour une migration humaniste est déterminé à poursuivre la lutte contre les réseaux internationaux de trafics d’êtres humains.

Une migration humaniste, globale, pragmatique et responsable : telle est la vision prônée par le Royaume du Maroc. Cette terre d’accueil et d’hospitalité a enregistré, vendredi dernier, une tentative d’assaut de migrants clandestins au niveau de la province de Nador. Près de 2.000 migrants ont tenté d’entrée dans l’enclave espagnole de Melilla, au nord du Maroc. Les assaillants se sont infiltrés par la frontière avec l’Algérie.

Ils ont orienté leur attaque vers le poste dit Bario-Chino réservé au passage des riverains et vers Melilia avant sa fermeture en 2020 en raison du Covid-19.

Le nombre important de migrants à ce poste doté de 4 couloirs étroits a entraîné une bousculade. Cet assaut d’une grande violence s’est soldé par 23 décès de migrants et 76 blessés dont 18 toujours hospitalisés. Armés de bâtons, machettes, pierres et couteaux, les assaillants ont blessé 140 agents des forces de l’ordre. Ces derniers ont agi avec professionnalisme et dans le respect des lois et des règlements en matière du respect des droits de l’homme. Un agent des Forces de l’Ordre est toujours hospitalisé.

Maroc, terre d’accueil mais pas de trafic

Selon les informations, cet assaut est l’œuvre des réseaux mafieux internationaux qui se livrent au trafic d’êtres humains en instrumentalisant des migrants venus de l’extérieur du Maroc.

L’attaque a été organisée et planifiée. Les meneurs étaient aussi bien aguerris aux profils de miliciens et d’anciens militaires.

Déplorant cette tragédie humaine, le Maroc a réaffirmé sa détermination à continuer la lutte sans merci contre les réseaux de trafic. Ces 5 dernières années, les autorités marocaines ont démantelé plus de 1300 réseaux. Depuis 2017, plus de 360.000 tentatives d’émigration irrégulière ont été avortées (63.000 en 2021 et 26.000 jusqu’à mai 2022). Le Maroc organise aussi un programme de retour volontaire. Plus de 8100 ressortissants africains ont bénéficié de ces retours volontaires (environ 2400 personnes retournées en 2021 et plus de 1100 en 2020).

La SNIA, une initiative inclusive et solidaire

En 2013, le Maroc a initié sur instruction du Souverain, la Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile (SNIA). A travers cette initiative, plus de 50.000 ressortissants de pays africains frères et amis du Maroc ont régularisé leur situation administrative. Ces personnes ont bénéficié d’un plan national d’intégration leur permettant d’accéder pleinement aux services sociaux, éducatifs, médicaux et économiques à l’instar des nationaux.

Dans le cadre de la gestion humanisée des frontières, le Maroc a adopté en 2020, un référentiel de procédures standards pour un système d’orientation et de prise en charge des migrants secourus en Mer ou appréhendés au niveau des frontières.

Les milliers de subsahariens qui vivent au Maroc sont tous pleinement intégrés ; c’est la preuve que le Maroc applique les engagements internationaux du Royaume en matière de migration et d’asile et en matière de respect des droits de l’homme.

La mise en œuvre de la Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile (SNIA) a valu la désignation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en tant leader de la migration en Afrique.

La Coopération Sud-Sud en tant que levier majeur

Selon le ministère des Affaires Etrangères du Maroc, « le contexte post-Covid, la guerre en Ukraine et la crise alimentaire qui se profile exacerbent le défi migratoire et nécessite plus que jamais des actions concrètes en termes de solidarité agissante et d’appuis pluriels ». Le Roi Mohammed VI prône une coopération sud-sud solidaire et agissante. La coopération Sud-Sud est un « levier majeur pour niveler les différentiels de développement et permettre de stabiliser les régions pourvoyeuses de migrants ».

Le Maroc appelle à une solidarité agissante entre le Nord et le Sud à travers des solutions structurelles de développement durable et d’encouragement des flux légaux. Le Royaume du Maroc reste déterminé pour renforcer la coopération avec l’ensemble des partenaires dans le cadre de la responsabilité partagée pour une meilleure sécurité régionale.

28 juin 2022 par ,