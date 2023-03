Le Maroc , allié incontournable de la France

Le Président de la République française a entamé récemment un périple pour visiter plusieurs pays sur le continent africain. Frédéric Encel, maître de conférences à Science Po et docteur en géopolitique, décrypte dans un entretien publié le 1er mars 2023 dans Paris Match, les enjeux du voyage d’Emmanuel Macron en Afrique. Dans son analyse, M. Encel affirme que la France doit privilégier le Maroc comme partenaire naturel dans la région.

‹‹ La France doit privilégier le Maroc, pays francophile, car il est son partenaire naturel dans la région », a affirmé Frédéric Encel, docteur en géopolitique, dans un entretien accordé à Paris Match sur le décryptage du voyage du président français en Afrique.

Parallèlement à la guerre d’influence que mènent la Russie et la Chine sur le continent, le Maroc apparaît comme une puissance montante dans toute l’Afrique de l’ouest.

Cette puissance régionale a reçu le soutien de plusieurs pays par rapport à sa position sur son Sahara. Le Royaume dispose de nombreux atouts lui permettant de conquérir de nouveaux marchés en Afrique de l’ouest.

Il s’agit entre autres du savoir-faire indéniable de ses opérateurs économiques tant au niveau managérial, professionnel et de compétences de haut niveau.

L’option de Paris de privilégier Alger au détriment de Rabat est objet d’interrogations. Or, le Maroc est un allié sûr et stable et un partenaire sérieux dans la lutte anti-jihadiste et un rempart contre la montée de l’influence de l’Iran chiite aussi bien au Moyen-Orient qu’à partir de l’Algérie.

Il est évident de constater aujourd’hui que le Maroc et la France partagent une même vision sur de nombreux sujets géopolitiques et d’intérêts fondamentaux, qui a toujours placé ces deux pays dans le même camp.

