Le Maroc a commémoré le 30 juillet dernier, le 22ème anniversaire de la Fête du Trône. A cette occasion, le Roi Mohammed VI a adressé un discours à la Nation.

« La Fête du Trône symbolise le pacte sacré de la Beia et témoigne de l’indéfectible symbiose qui unit, depuis toujours et en toute circonstance, les Sultans et les Rois du Maroc aux fils de leur peuple », a déclaré le Roi Mohammed VI, dans son message à l’occasion de la Fête du Trône.

Le Maroc affirme-t-il, a réussi, au fil de sa longue histoire, ancienne et moderne, à relever les défis et à surmonter les épreuves.

Le Souverain a renouvelé ses remerciements à tous les acteurs du secteur sanitaire, public, privé et militaire, ainsi qu’aux forces de sécurité et aux pouvoirs publics pour leur sens élevé des responsabilités et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie de Covid 19.

Depuis l’apparition de la pandémie, le Maroc a pris l’initiative de créer un Fonds spécial, de mettre en place un plan de relance économique, destiné « à soutenir les petites et les moyennes entreprises touchées par la crise, à préserver les emplois et à protéger le pouvoir d’achat des ménages à travers l’attribution d’aides financières directes ».

Le Fonds Mohammed VI a également été créé dans le but de redémarrer les activités productives, d’accompagner et de financer les différents projets d’investissement.

« La campagne nationale de vaccination, à laquelle les citoyens répondent massivement se déroule de manière efficace et remarquable. Convaincu que la souveraineté sanitaire est une composante essentielle de la sécurité stratégique du pays, Nous avons lancé un projet d’avant-garde pour la fabrication de vaccins, de médicaments et de matériel médical, indispensables pour le Maroc », a ajouté le Roi du Maroc. Face à la pandémie qui subsiste toujours, il a appelé une nouvelle fois au respect des mesures barrières.

L’économie affiche des signes encourageants

Dans son discours, le Souverain a mis aussi l’accent sur l’économie nationale « en bonne voie de récupérer la plénitude de ses capacités ». A l’en croire, grâce à l’effort collectif, l’économie nationale affiche des signes encourageants.

« Par la grâce du Dieu, l’embellie s’est renforcée à la faveur d’une bonne campagne agricole. Cette véritable manne du Seigneur, en contribuant à assurer la disponibilité des produits agricoles à l’échelle nationale, a apporté calme et sérénité aux citoyens », a-t-il indiqué.

Il s’agit, poursuit le Roi, d’une évolution significative qui « intervient dans un contexte prometteur, avec la présentation des travaux de la Commission spéciale sur le modèle de développement, dont les propositions ouvrent en effet la voie à une nouvelle étape dans le processus d’accélération du décollage économique et de consolidation du projet de société que nous voulons pour notre pays ».

Le Maroc veut consolider la sécurité et la stabilité au Maghreb

En raison du conflit autour du Sahara occidental, les frontières entre le Maroc et l’Algérie deux pays voisins sont fermées depuis 1994. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a renouvelé son invitation aux frères en Algérie, pour œuvrer de concert et sans conditions à l’établissement de relations bilatérales fondées sur la confiance, le dialogue et le bon voisinage.

« L’état actuel de ces relations ne nous satisfait guère car il ne sert en rien les intérêts respectifs de Nos deux peuples. Il est même jugé inacceptable par bon nombre de pays. (…) leur fermeture heurte un droit naturel et un principe juridique authentique, consacré par les instruments internationaux, notamment le Traité de Marrakech, texte fondateur de l’Union du Maghreb Arabe qui prévoit la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux entre les pays constitutifs de l’espace maghrébin », a-t-il souligné.

Le Souverain a déploré les tensions médiatiques et diplomatiques qui agitent les relations entre le Maroc et l’Algérie et appelle à faire prévaloir la sagesse et les intérêts supérieurs de nos deux pays.

« Plus que deux nations voisines, le Maroc et l’Algérie sont deux pays jumeaux qui se complètent. Par conséquent, à sa plus proche convenance, j’invite Son Excellence le Président algérien à œuvrer à l’unisson au développement des rapports fraternels tissés par nos deux peuples durant des années de lutte commune », a affirmé le Roi.

Il n’a pas manqué de rendre hommage aux Forces Armées Royales, à la Gendarmerie Royale, à la Sûreté nationale, aux Forces auxiliaires et à la Protection Civile pour leur dévouement et leur mobilisation constante dans la défense de l’unité et la souveraineté nationale et la préservation de la sécurité et la stabilité du pays. Le Roi a aussi salué la mémoire immaculée et les sacrifices des illustres ancêtres.

AAA

4 août 2021 par ,