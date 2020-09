Le Maire Rufino d’Almeida entame les réformes foncières

Le maire de Bohicon Rufino d’Almeida a enclenché les réformes foncières le jeudi 27 août 2020 à travers une rencontre tenue avec les cabinets de géomètre-experts en charge du lotissement dans la commune. Ces derniers ont fait un état des lieux.

Me Rufino d’Almeida entame les réformes foncières suite à la levée de l’interdiction des activités dans le domaine foncier par le ministère de la décentralisation. Le maire a écouté les difficultés des cabinets de géomètre-experts en charge du lotissement à Bohicon.

Au cours de la séance, Me Rufino d’Almeida a notifié que « les réalités foncières seront rendues publiques pour une transparence foncière inédite dans la commune ». Les réformes foncières occupent une place importante dans le programme d’actions du maire de Bohicon.

Depuis son arrivée à la tête de la commune, Me Rufino d’Almeida a déjà procédé à la mise en œuvre des réformes administratives, la réintégration des agents abusivement radiés, le démarrage de l’ouverture et le reprofilage des voies.

